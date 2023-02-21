"الجبير" يستقبل وزير خارجية كوستاريكا ويبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية

وجرى خلال الاستقبال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في المجالات كافة، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول أبرز المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها، بما في ذلك الحفاظ على البيئة والحد من آثار التغير المناخي.