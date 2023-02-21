"الجبير" يستقبل وزير خارجية كوستاريكا ويبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ عادل بن أحمد الجبير، في ديوان الوزارة بالرياض، اليوم، وزير الخارجية والأديان في جمهورية كوستاريكا أرنولدو أندريه تينوكو.
وجرى خلال الاستقبال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في المجالات كافة، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول أبرز المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها، بما في ذلك الحفاظ على البيئة والحد من آثار التغير المناخي.
حضر اللقاء مدير عام مكتب وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء السفير خالد بن مساعد العنقري، وسفير جمهورية كوستاريكا لدى المملكة السيد فرانسيسكو تشاكون.