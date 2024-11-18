انطلاق المؤتمر الـ 25 للاتحاد الدولي لرياضة الإطفاء والإنقاذ بالرياض

وناقش المؤتمر نتائج عمل الاتحاد الدولي لعام 2024 والمهام لعام 2025، وعمل لجان التحكيم، وإجراءات ونتائج اختبارات المنشطات للرياضيين، وعمل لجنة الانضباط الرياضي، والموافقة على الأرقام القياسية العالمية في مسارات رياضة الإطفاء والإنقاذ، واستعراض ما سيتم في البطولة المقبلة (2025) التي تستضيفها المملكة العربية السعودية ممثلة في وزارة الداخلية - المديرية العامة للدفاع المدني بمدينة الرياض.