انطلاق المؤتمر الـ 25 للاتحاد الدولي لرياضة الإطفاء والإنقاذ بالرياض

انطلقت، اليوم، أعمال المؤتمر الـ (25) للاتحاد الدولي لرياضة الإطفاء والإنقاذ، في مدينة الرياض بفندق كراون بلازا (المدينة الرقمية) خلال الفترة من 18 حتى 20 نوفمبر 2024م، وذلك بحضور المدير العام للدفاع المدني اللواء الدكتور حمود بن سليمان الفرج ورئيس الاتحاد الدولي لرياضة الإطفاء والإنقاذ تشوبريان ألكسندر.
وناقش المؤتمر نتائج عمل الاتحاد الدولي لعام 2024 والمهام لعام 2025، وعمل لجان التحكيم، وإجراءات ونتائج اختبارات المنشطات للرياضيين، وعمل لجنة الانضباط الرياضي، والموافقة على الأرقام القياسية العالمية في مسارات رياضة الإطفاء والإنقاذ، واستعراض ما سيتم في البطولة المقبلة (2025) التي تستضيفها المملكة العربية السعودية ممثلة في وزارة الداخلية - المديرية العامة للدفاع المدني بمدينة الرياض.