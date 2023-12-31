"إلغاء تصنيف الصدر والعرقوب".. تفاصيل من "الآلية الجديدة لتحكيم منقيات الإبل"

وتقوم الآلية الجديدة التي اعتمدتها إدارة المهرجان على المقابلات المباشرة بين فرديات كل منقية؛ حيث يقوم مالك الإبل بترقيم كل فردية بأرقام تسلسلية تعتمد على مكامن جمال الناقة، وتكون بشكل تنازلي قبل دخولها على لجان التحكيم، لتقوم لجنة التحكيم بعمل مواجهات مباشرة بين فرديات كل منقية حسب ترتيب ترقيمها من قِبَل ملاكها، وبعد ذلك تبدأ لجنة التحكيم بتقييمها حسب مكامن جمالها بنِسَب مئوية بين الفرديات في كل جولة وتتويج المنقية الأكثر تصدرًا لفردياتها في جولات الشوط.