"إلغاء تصنيف الصدر والعرقوب".. تفاصيل من "الآلية الجديدة لتحكيم منقيات الإبل"

ألغت آلية التحكيم "الخوارزميات" الجديدة التي دخلت مؤخرًا في مهرجانات مزاين الإبل في المملكة، الخيوطَ الملونة التي كان يضعها الملاك في أعناق الفرديات لتحديد صدر ووسط وعرقوب المنقية، وأبدلت بأرقام للمقابلات المباشرة بين الفرديات؛ وفق الآلية الجديدة.
وأدخلت لجان التحكيم بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الثامنة لأول مرة علم الخوارزميات الرياضي في حساب وتقييم أشواط "الجمل"، في الأشواط الملكية، وتتويج الأكثر تصدرًا في المواجهات المباشرة وفق نِسَب موزونة.
وتقوم الآلية الجديدة التي اعتمدتها إدارة المهرجان على المقابلات المباشرة بين فرديات كل منقية؛ حيث يقوم مالك الإبل بترقيم كل فردية بأرقام تسلسلية تعتمد على مكامن جمال الناقة، وتكون بشكل تنازلي قبل دخولها على لجان التحكيم، لتقوم لجنة التحكيم بعمل مواجهات مباشرة بين فرديات كل منقية حسب ترتيب ترقيمها من قِبَل ملاكها، وبعد ذلك تبدأ لجنة التحكيم بتقييمها حسب مكامن جمالها بنِسَب مئوية بين الفرديات في كل جولة وتتويج المنقية الأكثر تصدرًا لفردياتها في جولات الشوط.
وعكست آلية التحكيم الجديدة حِرص إدارة نادي الإبل على تطوير جميع الإجراءات المتعلقة بمسابقات الإبل، عبر إدخال التقنيات الحديثة والعلوم الرياضية؛ بهدف تشجيع محبي هذه المنافسات على متابعة مراحل التحكيم عن كثب بكل شفافية؛ حيث أحدثت هذه الآلية حضورًا جماهيريًّا كبيرًا تابَعَ بكل حماس جميع الجولات المباشرة عبر الشاشات العملاقة بالميدان حتى إعلان النتيجة النهائية.
يشار إلى لجنة التحكيم كانت قد أتاحت في النسخ السابقة للملاك وضع ثلاثة ألوان هي "الأخضر والأصفر والأحمر"، ويقوم كل مالك بوضع الطوق الأخضر في "رقاب" العشرين فردية الأكثر جمالًا في منقيته "الصدر"، ومن ثم اللون الأصفر في العشرين الفردية الأقل، والطوق الأحمر يوضع في العشرين الأخيرة من المنقية أو ما يسمى بـ"العرقوب".