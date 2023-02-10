"سدايا" والمركز السعودي لاستطلاعات الرأي يتيحان خدمة "الاستبيانات" في "توكلنا خدمات"

أتاحت سدايا والمركز السعودي (سكوب) خدمة جديدة في تطبيق "توكلنا خدمات" تدعى "الاستبيانات"، الأربعاء الماضي خلال المؤتمر التقني الدولي ليب 2023 بالرياض، وإتاحة هذه الخدمة تعكس عمل مشترك بين الطرفين بني على شراكة علمية ومهنية عميقة.

وأولى ثمار هذه الشراكة إطلاق المركز السعودي (سكوب) الذي يعد جهة رائدة في بناء الاستطلاعات- المشروع الأول، وموضوعه "الأمان الصحي"، حيث سيُرسل الاستبيان إلى العينات المختارة في تطبيق "توكلنا خدمات" منذ إتاحة الخدمة، وقد خضع هذا الاستبيان لمنهجية المركز، ابتداء من بناء الأسئلة ومعايير جمع البيانات، وإجراءات تأكيد جودتها، وصولاً إلى قياس ذلك كمياً وكيفياً، وتحليل نتائجها إحصائيا، وتحويل النتائج إلى تقارير سهلة القراءة والفهم.

تجدر الإشارة إلى أن استبيان الأمان الصحي يتناول عدة جوانب، منها: الأماكن التي يذهب إليها المواطنون طلباً للعلاج في المملكة، ومصادر معارفهم الصحية التي يعتمدون عليها، وما يتعلق بصحة الغذاء الذي يتناولونه، والماء الذي يشربونه.