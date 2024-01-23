"مائي": تحقيق وفورات مائية تراوحت بين 62% إلى 78% بنهاية 2023م

وأوضح أن مشروع ترشيد استهلاك المياه في القطاع الحكومي حقق وفرًا يوميًا تراكميًا بمقدار (6,291) مترًا مكعبًا، وبلغ متوسط نسبة الخفض في استهلاك المياه بالمواقع التي تم فيها تنفيذ حلول ترشيدية (75%)، بينما حقق مشروع ترشيد استهلاك المياه في المساجد والمدارس في مرحلته الأولى وفر يومي تراكمي بمقدار(2,597) مترًا مكعبًا، ومتوسط نسبة الخفض في استهلاك المياه بالمواقع التي تم فيها تنفيذ حلول ترشيدية حتى الآن إلى (78%)، فيما أسهم تطبيق "كشف" الذي يقدم خدمة كشف التسربات بموثوقية عالية عن طريق شركات ومؤسسات مسجلة بمنصة كشف في تحقيق وفر يومي تراكمي بمقدار(16,388) مترًا مكعبًا، وبلغ متوسط نسبة الخفض في استهلاك المياه للحسابات المستفيدة من خدمة الكشف من خلال التطبيق إلى (62%).