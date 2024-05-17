"إغاثي الملك سلمان" ينفذ المشروع الطبي التطوعي لجراحة المخ والأعصاب في السودان

نفذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، المشروع الطبي التطوعي لجراحة المخ والأعصاب وجراحة العمود الفقري للأطفال والبالغين بمدينة بورتسودان في جمهورية السودان، وذلك خلال الفترة من 12 وحتى 17 مايو 2024م، بمشاركة 15 متطوعاً من مختلف التخصصات الطبية.