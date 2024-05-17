"إغاثي الملك سلمان" ينفذ المشروع الطبي التطوعي لجراحة المخ والأعصاب في السودان

نفذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، المشروع الطبي التطوعي لجراحة المخ والأعصاب وجراحة العمود الفقري للأطفال والبالغين بمدينة بورتسودان في جمهورية السودان، وذلك خلال الفترة من 12 وحتى 17 مايو 2024م، بمشاركة 15 متطوعاً من مختلف التخصصات الطبية.
وقام الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز منذ بدء الحملة بإجراء 26 عملية جراحية متخصصة تكللت جميعها بالنجاح التام ولله الحمد.
ويأتي المشروع امتداداً للمشاريع الطبية التطوعية التي ينفذها المركز بمختلف التخصصات لمساعدة الأفراد والأسر من ذوي الدخل المحدود في الدول ذات الاحتياج.