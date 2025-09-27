الرياض تستضيف “Saudi Elenex 2025”.. منصة تجمع أحدث تقنيات الكهرباء والطاقة

تشهد العاصمة الرياض، خلال الفترة من 6 إلى 8 أكتوبر 2025، انطلاق فعاليات الدورة السادسة والعشرين من المعرض السعودي للكهرباء والتكييف والتهوية والإنارة والأجهزة المنزلية “Saudi Elenex 2025”. ويقام المعرض في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، بمشاركة أكثر من 160 عارضًا يمثلون 13 دولة، ما يجعله إحدى أبرز التظاهرات الدولية المتخصصة في قطاعي الكهرباء والطاقة.
تأتي هذه الدورة في وقت تخوض فيه المملكة تحولات كبرى في أسواق البنية التحتية، مدفوعة باستثمارات ضخمة تتجاوز 101 مليار دولار. وتهدف هذه المشاريع الطموحة إلى توليد نصف احتياجات المملكة من الكهرباء عبر مصادر نظيفة بحلول عام 2030، انسجامًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
لا يقتصر الحراك على قطاع الكهرباء فحسب، بل يمتد إلى قطاعات مرتبطة بشكل مباشر. فبحسب التقديرات، يتجه سوق أجهزة التكييف إلى نمو متسارع قد يرفع قيمته إلى 9.19 مليار ريال خلال الأعوام المقبلة. أما سوق الإنارة، فيستفيد من التوسع العمراني ومشاريع المدن الذكية، مع توقعات بتجاوز حجمه 5.48 مليار ريال بحلول عام 2026. وفي المقابل، يواصل قطاع المياه مساره التصاعدي عبر برنامج وطني استثماري تتجاوز قيمته 91 مليار ريال، يهدف إلى معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي، من خلال إنشاء محطات جديدة وتوسعة الطاقة الاستيعابية للمرافق القائمة.
يوفر المعرض لزواره فرصة الاطلاع على أحدث الابتكارات العالمية في مجالات محطات الكهرباء، وشبكات التوزيع، والمولدات، والمعدات الكهربائية، إضافة إلى حلول الإنارة بتقنية LED، ومنظومات المباني الذكية، والأجهزة المنزلية المتطورة. وبحسب شركة معارض الرياض المحدودة، الجهة المنظمة، يُعد “Saudi Elenex 2025” المنصة الأكبر لعرض أحدث الحلول التقنية في هذه القطاعات الحيوية.
لا يقتصر دور المعرض على كونه حدثًا تجاريًا وتقنيًا، بل يشكّل محطة مهمة في دعم مستهدفات رؤية المملكة 2030، من خلال تعزيز التحول نحو اقتصاد متنوع ومستدام، وترسيخ مكانة الرياض كمركز إقليمي وعالمي في مجالات الكهرباء والطاقة البديلة. كما سيُعقد على هامش المعرض مؤتمر دولي بمشاركة قيادات وخبراء من القطاعين العام والخاص لبحث المشاريع الوطنية الكبرى، وتوجهات الأسواق، ومستقبل البنية التحتية في المملكة.