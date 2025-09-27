الرياض تستضيف “Saudi Elenex 2025”.. منصة تجمع أحدث تقنيات الكهرباء والطاقة

لا يقتصر الحراك على قطاع الكهرباء فحسب، بل يمتد إلى قطاعات مرتبطة بشكل مباشر. فبحسب التقديرات، يتجه سوق أجهزة التكييف إلى نمو متسارع قد يرفع قيمته إلى 9.19 مليار ريال خلال الأعوام المقبلة. أما سوق الإنارة، فيستفيد من التوسع العمراني ومشاريع المدن الذكية، مع توقعات بتجاوز حجمه 5.48 مليار ريال بحلول عام 2026. وفي المقابل، يواصل قطاع المياه مساره التصاعدي عبر برنامج وطني استثماري تتجاوز قيمته 91 مليار ريال، يهدف إلى معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي، من خلال إنشاء محطات جديدة وتوسعة الطاقة الاستيعابية للمرافق القائمة.