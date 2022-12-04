"كفاءة": فوائد مصابيح الليد لا حدود لها في ترشيد الطاقة والإضاءة والعمر الافتراضي

وذكر "كفاءة" مزايا أخرى لمصابيح الـLED تتميز بها على المصابيح التقليدية. وقال: "لا يقتصر الفارق على حجم استهلاك الطاقة فحسب، وإنما يشتمل أيضًا على مزايا متعددة، حيث تمتاز مصابيح الـ LED على المصابيح التقليدية في العمر الافتراضي، إذ يصل عمرها إلى 20 ألف ساعة، فيما لا يتجاوز العمر الافتراضي في المصابيح التقليدية 1500 ساعة، وتوفر هذه الميزة على المستهلك تحديث المصابيح من فترة إلى أخرى.