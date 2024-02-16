"الشؤون الإسلامية" تواصل تنفيذ خدماتها الدعوية في مكة ومساجد الحلّ

وتتمثل الجهود التي تقدمها الأمانة من إرشاد السائلين من خلال كبائن التوعية الإسلامية المنتشرة في مسجد التنعيم ومسجد الجعرانة وجبل الرحمة بمشعر عرفات، وتوزيع المطبوعات الدينية من إصدارات الوزارة، إضافة إلى إقامة الدروس العلمية والكلمات الوعظية بمشاركة نخبة من الدعاة والمترجمين في المساجد ومصليات الفنادق المحيطة بالحرم المكي، حيث تحمل عناوين عدة، أهمها: إيضاح مناسك العمرة، ومحاسن الإسلام، وبيان جهود المملكة في خدمة ضيوف الرحمن والإجابة عن استفساراتهم المتعلقة بمناسك العمرة.