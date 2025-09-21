وزارة الداخلية تنظم فعالية "عز الوطن" في بنبان الرياض احتفاءً باليوم الوطني الـ95

وتشمل الفعالية عروضًا عسكرية حيّة تُقام يوميًا عند الساعة الثامنة مساءً، بمشاركة قطاعات الوزارة، وتُظهر من خلالها التشبيه الحي للعمليات الأمنية واستخدام التكتيكات والمهارات ذات الإبهار البصري، التي تُجسّد جاهزيتها الميدانية وقدراتها الأمنية الحديثة، بمصاحبة الأوركسترا العسكرية التي تُضيف بُعدًا فنيًا وطنيًا مميزًا بأسلوب متجدّد، لتستحضر أبرز المعزوفات والأغاني التي نسجت ذاكرة السعوديين وسكنت في وجدانهم خلال العقود الماضية.