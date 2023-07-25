ميدان الطائف للهجن جاهز لاستقبال منافسات مهرجان ولي العهد للهجن

أكملت اللجنة المنظمة لمهرجان ولي العهد للهجن 2023 كافة التجهيزات لاستقبال المهرجان الأضخم، والذي ينطلق في الأول من أغسطس، ويستمر لمدة 38 يوماً بمشاركة محلية وعربية وعالمية تضم نخبة من مُلاك الهجن.
وأوضح المهندس عبدالرحمن الرشيدي مدير إدارة الميادين بالاتحاد السعودي للهجن أن ميدان الطائف مقر احتضان المهرجان، والذي تُقدر مساحته بـ 17 مليون متر مربع قد خضع لأعمال تجديد وتطوير بأحدث التقنيات الحديثة، مُضيفاً: تضمنت الاستعدادات تأهيل تربة المضمار للسباق، كما تم إنشاء مبنى للتحكيم بمساحة 64 متراً مربعاً وتجهيز سور لواجهة الميدان بطول 188 متراً مربعاً.
وأضاف: الميدان أيضاً شهد تنفيذ سور محيط بمنطقة الفحص بطول 100 متر وإنشاء مضمار بطول 6 كيلوات، ليكون المضمار الرابع داخل الميدان، وتصميم غرفتي فحص الدم وفحص الكهرباء بمساحة 40 متراً مربعاً.
وبين المهندس الرشيدي أن الميدان يضم العديد من المرافق الخدمية الجديدة مثل منصة ملكية تتسع ل 200 شخص وأيضاً مدرج للجمهور يتسع ل 220 شخصاً ومطعماً بمساحة 48 متراً مربعاً كما تم إنشاء مركز إعلامي بمساحة 400 متر مربع واستديو تحليلي بمساحة 900 متر مربع وتركيب شاشات بث خارجية على ثلاث جهات.
يذكر أن ميدان الطائف أنشئ عام 1406هـ، وسبق أن احتضن العديد من البطولات أبرزها مهرجان ولي العهد للهجن، والذي سجل في نسخته الأولى والثانية والثالثة والرابعة تحقيق أرقام قياسية في موسوعة جينيس كأكبر مهرجان للهجن في العالم، وذلك بفضل الله ثم دعم القيادة الرشيدة لقطاع الهجن وتطويره، وفق رؤية السعودية 2030 وتأصيل الموروث الوطني العريق.