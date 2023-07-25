ميدان الطائف للهجن جاهز لاستقبال منافسات مهرجان ولي العهد للهجن

يذكر أن ميدان الطائف أنشئ عام 1406هـ، وسبق أن احتضن العديد من البطولات أبرزها مهرجان ولي العهد للهجن، والذي سجل في نسخته الأولى والثانية والثالثة والرابعة تحقيق أرقام قياسية في موسوعة جينيس كأكبر مهرجان للهجن في العالم، وذلك بفضل الله ثم دعم القيادة الرشيدة لقطاع الهجن وتطويره، وفق رؤية السعودية 2030 وتأصيل الموروث الوطني العريق.