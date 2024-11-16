مع استئناف الدراسة.. تعليم الطائف ينظّم "عودة" للهيئتين الإشرافية والإدارية

تنظّم الإدارةُ العامة للتعليم في محافظة الطائف، بحضور المدير العام للتعليم الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي؛ برنامجَ "عودة" لاستقبال الهيئتين الإشرافية والإدارية في الإدارة العامة للتعليم في الطائف، وذلك تحت شعار "نعود بروح جديدة"، وتزامنًا مع احتفاء الإدارة العامة للتعليم باليوم الدولي للتسامح 2024م
ويأتي برنامج "عودة" ضمن إطار تعزيز روابط الألفة والتواصل بين منسوبي الإدارة وتبادل التهاني بمناسبة العودة للفصل الدراسي الثاني في بهو الإدارة بالفيصلية للبنين، وفي مبنى الإدارات النسائية للبنات، وذلك في تمام الساعة 10 صباحًا، ويتخلّل ذلك برنامج عن اليوم الدولي للتسامح لمنسوبي ومنسوبات الإدارة.
ورحّب "الغامدي" بالمشرفين والمشرفات والكوادر الإدارية في الإدارة، وهنّأهم بعودتهم للعمل مع بداية الفصل الدراسي الثاني، راجيًا للجميع التوفيقَ والسداد، وبداية موفقة.