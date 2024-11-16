مع استئناف الدراسة.. تعليم الطائف ينظّم "عودة" للهيئتين الإشرافية والإدارية

ويأتي برنامج "عودة" ضمن إطار تعزيز روابط الألفة والتواصل بين منسوبي الإدارة وتبادل التهاني بمناسبة العودة للفصل الدراسي الثاني في بهو الإدارة بالفيصلية للبنين، وفي مبنى الإدارات النسائية للبنات، وذلك في تمام الساعة 10 صباحًا، ويتخلّل ذلك برنامج عن اليوم الدولي للتسامح لمنسوبي ومنسوبات الإدارة.