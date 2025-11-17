"كاوست" تطلق "شاهين 3": أقوى حاسوب عملاق في الشرق الأوسط لدعم البحث والابتكار

وبحسب أحدث تصنيفات موقع TOP500 العالمي، حلّ "شاهين 3" في المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط، والـ18 عالميًا، ضمن أقوى الحواسيب العملاقة، وذلك خلال المؤتمر الدولي للحوسبة عالية الأداء (SC25) الذي أُقيم في سانت لويس، ميزوري، في الفترة من 16 إلى 21 نوفمبر 2025.