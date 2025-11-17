"كاوست" تطلق "شاهين 3": أقوى حاسوب عملاق في الشرق الأوسط لدعم البحث والابتكار

أعلنت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست) رسميًا عن إطلاق "شاهين 3"، أقوى حاسوب عملاق في الشرق الأوسط، والمصمَّم من قِبل شركة هيوليت باكارد إنتربرايز (HPE)، ليشكّل نقلة نوعية في مسيرة التحوّل العلمي والابتكار بالمملكة.
وبحسب أحدث تصنيفات موقع TOP500 العالمي، حلّ "شاهين 3" في المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط، والـ18 عالميًا، ضمن أقوى الحواسيب العملاقة، وذلك خلال المؤتمر الدولي للحوسبة عالية الأداء (SC25) الذي أُقيم في سانت لويس، ميزوري، في الفترة من 16 إلى 21 نوفمبر 2025.
يعتمد "شاهين 3" على نظام (HPE Cray EX) المُبرَّد بالسائل، ويضم 2800 وحدة من معالجات إنفيديا (NVIDIA GH200 Grace Hopper Superchip)، ما يُوفّر قدرة معالجة تزيد بثلاثة أضعاف عن النظام السابق، الذي كان يُعد من الأسرع عالميًا عند إطلاقه في 2023.
وأكملت كاوست في أكتوبر 2025 عملية استلام وحدات معالجة الرسومات (GPU) من شركة HPE، وفقًا لتراخيص التصدير الصادرة عن وزارة التجارة الأمريكية.
من أبرز تطبيقات "شاهين 3" تطوير نماذج لغوية صغيرة وكبيرة (LLMs) تُركّز على اللغة العربية وسياقها الثقافي، إلى جانب إنشاء توأم رقمي شامل لشبه الجزيرة العربية لمحاكاة المناخ والبيئة والعمليات البحرية والبرية والجوية.
كما ستُستخدم قدراته في مجالات متنوعة مثل: إدارة الكوارث البيئية، وتحسين حركة الملاحة، ودعم الاستشعار عن بُعد في حماية المحميات الطبيعية وتحسين الزراعة والمياه، خصوصًا في المحاصيل الاستراتيجية كالنخيل والقمح.
وفي قطاع الطاقة، سيكون "شاهين 3" ركيزة لإنشاء مختبر كيميائي روبوتي يعمل بالذكاء الاصطناعي "AIChemist"، لاكتشاف مواد جديدة وتحسين العمليات الكيميائية.
أما في الصحة، فسيُسهم في تطوير نماذج ذكاء اصطناعي لتشخيص الأمراض النادرة، وتحسين التصوير الطبي، ودعم أبحاث التوحّد، باستخدام تقنيات الاستشعار القابلة للارتداء لتقديم رعاية صحية مخصّصة وتشخيص مبكر.
وقال البروفيسور إدوارد بيرن، رئيس جامعة كاوست:
"مع شاهين 3، تقف المملكة في طليعة الاكتشافات العلمية المعتمدة على الحوسبة الفائقة. نُهنّئ فرق الجامعة وشركاءنا على هذا الإنجاز الكبير".
وقالت تريش دامكروغر، النائب الأول للرئيس في HPE:
"شاهين 3 محطة فارقة للشرق الأوسط، وسيُعزّز مساهمات كاوست في المجتمع العلمي العالمي، بفضل تقنياتنا المتقدمة".
فيما علّق إيان باك، نائب رئيس إنفيديا، قائلًا:
"يُعدّ شاهين 3 قفزة هائلة في الحوسبة العلمية، وتمثّل منصتنا NVIDIA GH200 الأساس لدفع عجلة الاكتشاف في المناخ والطاقة والرعاية الصحية".