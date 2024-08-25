‫أزمة الكهرباء في "ظلم" مستمرة.. انقطاع في الظهيرة والأهالي للشركة: أين مشاريع التحسين؟

انقطعت الخدمة الكهربائية في الحي الجنوبي بمركز ظلم -ظهر اليوم الأحد- مع ارتفاع في درجات الحرارة تشهده المنطقة.
وعبّر سكان "ظلم" عن استيائهم الكبير من تكرار الانقطاعات، مشيرين إلى أن تكرارها يعتبر رداً واضحاً على تعليق الشركة على شكاواهم في التقرير الذي نشرته "سبق".
وقال محمد العتيبي: "نعاني ظهر اليوم انقطاعاً في الخدمة الكهربائية، لكن المؤسف هو أن الشركة أكدت أمس تنفيذها مشاريع تعزيز وتحسين للشبكة في "ظلم"، أين هي على أرض الواقع؟ هل الشركة عاجزة عن إيقاف مسلسل الانقطاعات الذي تعانيه المنطقة".
وشاركه بالحديث عبدالله بن نايف مستغرباً عدم تمكّن الشركة من السيطرة على سلسلة الانقطاعات التي يشهدها مركز ظلم، مبيناً أنه أصبح مسلسلاً يعانيه الأهالي مع كل هبّة نسمة للهواء أو رشة مطر حتى لو كانت خفيفة".
وطالب السكان الشركة والهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء بالشخوص على مركز ظلم، والنظر في إيجاد حلول عاجلة لهذه الأزمة وتعويض الأهالي.