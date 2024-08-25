‫أزمة الكهرباء في "ظلم" مستمرة.. انقطاع في الظهيرة والأهالي للشركة: أين مشاريع التحسين؟

وقال محمد العتيبي: "نعاني ظهر اليوم انقطاعاً في الخدمة الكهربائية، لكن المؤسف هو أن الشركة أكدت أمس تنفيذها مشاريع تعزيز وتحسين للشبكة في "ظلم"، أين هي على أرض الواقع؟ هل الشركة عاجزة عن إيقاف مسلسل الانقطاعات الذي تعانيه المنطقة".