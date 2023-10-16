بحضورٍ تجاوز 550 ألف زائر.. "نادي الإبل" يختتم مشاركته في معرض الصقور والصيد الدولي

وشهد ركن نادي الإبل إقبالًا من المواطنين والمقيمين والدبلوماسيين والسياح؛ حيث احتوى الركن على وثائقي مرئي قصير عن عمل النادي والمهرجانات المشرف عليها، إلى جانب شرح كامل عن خدمة توثيق سلالات الإبل والمعلومات الخاصة بها كالحمض النووي (DNA) باعتباره واحدًا من الخصائص الحيوية المميزة للكائنات الحية، كما تَضَمّن الركن تعريفًا بنظام الأسماء والشعارات الخاص بالإبل والملاك.