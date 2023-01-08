انطلاق المرحلة السادسة لـ"رالي داكار السعودية" من حائل إلى الرياض

كما نفذت، بمتابعة رئيسها المهندس رائد بن فهيد الشمري، تجهيز مقر "الضيافة" لاستقبال جميع المشاركين وضيوف "رالي داكار السعودية 2023"، ورفع 22 علمًا ترحيبيًا، إلى جانب العلم السعودي وصور ولاة الأمر -حفظهم الله- بالإضافة إلى 20 حوضًا من الزهور لتزيين الموقع.