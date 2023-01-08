انطلاق المرحلة السادسة لـ"رالي داكار السعودية" من حائل إلى الرياض
شهد رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل، اليوم الأحد، حفل انطلاق المرحلة السادسة لـ"رالي داكار السعودية 2023" من حائل إلى الرياض.
وكانت بلدية تربة حائل قد جهزت موقع انطلاق سباق المرحلة السادسة للرالي بعمل عمق ترابي بطول 1500 م²؛ لمنع دخول الجمهور لنقطة الانطلاق، وتجهيز موقع للطائرات العمودية بمساحة 500م²، ومسح دخول آليات السباق لنقطة الانطلاق بطول 1200م، وعرض 50م.
كما نفذت، بمتابعة رئيسها المهندس رائد بن فهيد الشمري، تجهيز مقر "الضيافة" لاستقبال جميع المشاركين وضيوف "رالي داكار السعودية 2023"، ورفع 22 علمًا ترحيبيًا، إلى جانب العلم السعودي وصور ولاة الأمر -حفظهم الله- بالإضافة إلى 20 حوضًا من الزهور لتزيين الموقع.
يُذكر أن مسافة المرحلة السادسة، الخاصة بلغت 357 كلم، فيما بلغت مسافتها الإجمالية 562 كلم، وتنوعت فيها التضاريس؛ حيث بلغت نسبة التضاريس 58%، والكثبان 24%، والأسفلت 13%، والتراب 5%، بينما نسبة الحجارة، والبحيرات الجافة 0%.