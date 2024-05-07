نائب أمير مكة المكرمة يتوِّج 21 ألف خريج وخريجة بجامعة أمِّ القرى

بعد ذلك أعلن عميد عمادة القبول والتسجيل الدكتور خالد الثقفي أعداد خريجي الدفعة 72 المُحتفى بهم؛ والبالغ عددهم 21,353 طالباً وطالبةً؛ بواقع: 12913 خريجة، و8440 خريجاً؛ من مختلف التخصصات والدرجات العلميَّة؛ حيث بلغ عدد خريجي البكالوريوس: 20444 طالباً وطالبةً، والماجستير: 497، والدكتوراه 186، والدبلوم: 204، والدبلوم العالي: 22 طالباً وطالبةً؛ في: مقر الجامعة الرئيس بمكة، والكلية الجامعية في الجموم، وفروعها في محافظات: القنفذة، والليث، وأضم، والجموم.