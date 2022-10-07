العلامة التجارية السعودية ترتفع إلى 768 مليار دولار

تشهد دول الشرق الأوسط نموًّا في قيمة علاماتها التجارية هذا العام 2022، بينما تراجعت قيمة العلامة التجارية الروسية بمليارات الدولارات، وفقًا لتقرير صادر عن شركة استشارية بريطانية.
ووفقًا لـ"براند فاينانس"، وهي شركة تقييم العلامات التجارية، فإن قيمة العلامة التجارية السعودية ارتفعت بنسبة 7%؛ لتصل إلى 768 مليار دولار.
وتقيس براند فاينانس العلامات التجارية وقوة النسبية للعلامة التجارية الوطنية وتقييم الاستثمار في العلامة التجارية وحقوق الملكية.
وتتقدم السعودية بذلك للمرتبة الثانية بسرعة كبيرة، فيما تملك الإمارات العلامة التجارية الأكثر قيمة في الشرق الأوسط، بزيادة 3%؛ لتصل إلى 772 مليار دولار. وتأتي إسرائيل في المركز الثالث بقيمة 393 مليار دولار، بزيادة 17%، بينما تأتي قطر في المرتبة الرابعة بعد أن انخفضت قيمتها بنسبة 3% إلى 217 مليار دولار.
ويأتي تقدم العلامات التجارية السعودية بسبب الانفتاح العالمي الذي تشهده البلاد في الكثير من الجوانب، إلى جانب فتح السياحة في البلاد التي ساهمت كذلك في رفع قيمة العلامة التجارية السعودية.
وعالميًّا تتصدر الولايات المتحدة العلامات التجارية بقيمة 26.5 تريليون دولار، وتأتي الصين خلفها بقيمة 21.5 تريليون دولار.