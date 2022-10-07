العلامة التجارية السعودية ترتفع إلى 768 مليار دولار

وتتقدم السعودية بذلك للمرتبة الثانية بسرعة كبيرة، فيما تملك الإمارات العلامة التجارية الأكثر قيمة في الشرق الأوسط، بزيادة 3%؛ لتصل إلى 772 مليار دولار. وتأتي إسرائيل في المركز الثالث بقيمة 393 مليار دولار، بزيادة 17%، بينما تأتي قطر في المرتبة الرابعة بعد أن انخفضت قيمتها بنسبة 3% إلى 217 مليار دولار.