تنظيمية ولكن.. "النويصر" محذرًا المتهربين من الضريبة: عواقب وخيمة وهذا مثال

وطرح "النويصر"، في بداية اللقاء، مجموعة من الأسئلة عن أهمية توعية قطاع الأعمال عن الزكاة والضريبة، وأشار إلى وجود أخطاء بسيطة قد تؤدي إلى عواقب وخيمة؛ مما يستوجب ضرورة تثقيف المجتمع، مشيرًا إلى أن الزكاة بخلاف أنها الركن الثالث في الإسلام، فهي تمثل هاجسًا للكثيرين في قطاع المال والأعمال، وتعدّ الضريبة هاجسًا آخرَ يجب الإلمام به من الجميع؛ حتى تتواصل الأعمال التجارية بانسيابية كاملة، وأشار إلى أنه رغم تعدد أنواع الضرائب، إلا أن الجدل يثار بشكل مستمرّ حول ضريبة القيمة المضافة التي لا تمسّ المواطن العادي فقط، وإنما الشركات ورجال الأعمال والمستثمرين، وبات من المهم إزالة أي غموض يثار حولها.