"تعليم الرياض" تعيد التوزيع الجغرافي لمكاتب التعليم

وبين "الغامدي" أن المسميات الجديدة للمكاتب بعد إعادة التوزيع هي مكاتب تعليم ( الملز، النسيم، الروضة، العليا، المعذر، العريجا، الشفاء، السلي، قرطبة، العارض، الدرعية، طويق، المزاحمية وضرما، رماح، ثادق وحريملاء) .