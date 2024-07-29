طقس الإثنين.. "الأرصاد": تبقى درجات الحرارة العظمى مرتفعة على أجزاء من الشرقية

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى-، أن الفرصة لا تزال مهيَّأةً لهطول أمطارٍ رعديّة متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول؛ مصحوبة برياحٍ نشطة وزخاتٍ من البَرَد على أجزاءٍ من مناطق: جازان، عسير، الباحة؛ تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرّمة، ولا يُستبعَد تكوُّن الضباب على أجزاءٍ من تلك المناطق، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المُثيرة للأتربة والغبار على أجزاءٍ من مناطق: الحدود الشمالية، الشرقية، الرياض، المدينة المنوّرة؛ تصل إلى شبه انعدامٍ في مدى الرؤية الأفقية على طول الطريق الساحل الجنوبي الواصل إلى جازان، كذلك على أجزاءٍ من منطقة نجران، كما تبقى درجات الحرارة العظمى مرتفعة على أجزاءٍ من المنطقة الشرقية.