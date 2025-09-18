شاهد .. شوارع وميادين العاصمة المقدسة تتزين بالأعلام ضمن استعدادات الاحتفاء باليوم الوطني

وأطلقت الأمانة حزمة من الفعاليات والبرامج المتنوعة احتفاءً بهذه المناسبة، حيث ستقام في عدة مواقع متفرقة بمكة المكرمة؛ بهدف إتاحة الفرصة أمام أكبر عددٍ من المواطنين والمقيمين للمشاركة، مبينة أن الفقرات ستتضمن العديد من العروض والأنشطة الوطنية التي روعي في تصميمها التنوع والشمولية.