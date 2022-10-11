"الربيعة" يلتقي وزير السياحة المصري ويختتم زيارته إلى مصر

ويأتي اللقاء ضمن الزيارة الرسمية له، التي استمرت يومين، امتدادًا للجهود المبذولة لتسهيل قدوم المعتمرين من جميع أنحاء العالم، من خلال الخيارات المتنوعة للخدمات، والحلول المتعددة من التأشيرات بالتعاون والشراكة مع الوزارات المعنية في البلدين.