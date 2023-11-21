طقس الثلاثاء.. باردٌ على معظم مناطق المملكة وأمطارٌ على جازان ومكة

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة على الجزأين الأوسط والجنوبي وشمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة تصل سرعة الرياح إلى 60 كم/ساعة مع تشكُّل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزأين الأوسط والجنوبي، ومن متر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين مع تشكُّل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج ومائج مع تشكُّل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين مع تشكُّل السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ومائج مع تشكُّل السحب الرعدية الممطرة.