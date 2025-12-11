د. العيسى يلقي الكلمة الافتتاحية لمؤتمر إندونيسيا للوئام بين أتباع الأديان

ألقى معالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، رئيس هيئة علماء المسلمين، فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، الكلمة الافتتاحية لمؤتمر إندونيسيا للوئام بين أتباع الأديان، الذي استضافته وزارة الشؤون الدينية الإندونيسية في مقرها بالعاصمة "جاكرتا"، وذلك بحضور ومشاركة معالي وزير الشؤون الدينية الإندونيسي، الدكتور نصر الدين عمر، ونائبه وزير الشؤون الدينية الأسبق، ورئيس مركز التعايش الديني، إلى جانب عددٍ من القيادات الدينية والبرلمانية من مختلف الديانات، وأكثر من 350 مشاركًا من قيادات الوزارة والأكاديميين ورجال الدين وممثلي المجتمعات الدينية من مختلف ولايات إندونيسيا.