وزير الثقافة عن "جامعة الرياض للفنون": تُعدّ خطوةً غير مسبوقة في تطوير القطاع الثقافي في المملكة

وعن ذلك، قال وزير الثقافة: "نفخر بالإعلان عن انطلاق جامعة الرياض للفنون التي تُعدّ خطوةً غير مسبوقة في تطوير القطاع الثقافي في المملكة الذي يحظى بدعم لا محدود من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، حيث ستكون الجامعة حجرَ الأساس للتعليم الإبداعي والابتكار الثقافي, وستزوّد الطلاب بالمهارات والمعرفة والرؤية التي تؤهلهم للإسهام في تشكيل مستقبل الثقافة في المملكة"؛ ونهدف من خلال دعم المواهب والاحتفاء بإرثنا الثقافي إلى تمكين الجيل القادم من الإسهام في نمو الاقتصاد الإبداعي، وترك بصمتهم الفريدة على الساحة الثقافية المحلية والدولية".