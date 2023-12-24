أمير القصيم يدشن مشروع اكتمال زراعة مليون شجرة في واحة بريدة.. هنا التفاصيل

وأضاف أنه تمت زراعة نحو 1.5 مليون شجرة في عدد من المتنزهات الوطنية بمنطقة القصيم؛ أبرزها "القصيم الوطني"، "عنيزة الوطني" و"غابة عنيزة"، إضافة إلى مد واحة بريدة بأكثر من 750 ألف شجرة، وزراعة أكثر من 350 ألف شجرة بالتعاون مع القطاعات الحكومية، والخاصة، وغير الربحية، إلى جانب إنتاج مشاتل بريدة وعنيزة لأكثر من 5 ملايين شتلة على مدار ثلاثة أعوام، وطرح أكثر من 600 فرصة عمل تطوعية.