مجلس شباب الشرقية يستهدف ويمكّن أكثر من 27 ألف شاب وشابة بكل المجالات

كشف تقرير مجلس شباب المنطقة الشرقية، عن تحقيق عدد من المنجزات خلال الستة أشهر الماضية، والتي يواصل فيها المجلس رسالته وغاياته التي أعلنها منذ انطلاقته.
وكان أبرز هذه الإنجازات، إقامة 15 برنامجًا تنمويًّا استهدفت أكثر من27000 شاب وشابة في 12 محافظة؛ بهدف تمكين القدرات الشبابة بما يتناغم مع احتياج المنطقة، كما عزز المجلس المشاركة المجتمعية بكل المحافظات؛ حيث بلغت عدد المشاركات أكثر من 28 مختلفة استهدفت نشر دور الشباب في بناء نماذج ريادية بكل المجالات، والتي وجدت تفاعلًا كبيرًا بكافة محافظات المنطقة الشرقية التي يشملها نشاط المجلس.
وجاء في التقرير أن عدد المهارات والهوايات التي دعمها المجلس من خلال برنامج "مهن الشباب" -وهي منصة إلكترونية أطلقها مجلس شباب المنطقة الشرقية بالتزامن مع اليوم العالمي لمهارات الشباب- بلغت أكثر 3600 شاب وشابة ممن يمتلكون المهارات، كما قدّم المجلس 11 ورقة بحثية، تضمنت العديد من الموضوعات الحيوية المتعلقة بقضايا الشباب واحتياجاته المتعددة، وتم دراستها وفق العديد من الأطر العلمية.
وأوضح التقرير إتمام 32 شابًّا وشابة للبرنامج، التحقوا بمخيم الرئيس التنفيذي بواقع 44 ساعة تدريبية؛ حيث يهدف البرنامج إلى رفع الكفاءة المهارية وبناء القدرات الشابة، كما يلبي البرنامج قدرات الشباب الذي خضعوا للتدريب وأبدوا كفاءة عالية في استيعاب المواد التدريبية وفق رؤية المملكة 2030.
"حسن الحاجي" أحد مستفيدي برنامج إعداد القيادات الشابة "CEO Boot Camp" قال: إن هذا البرنامج يأتي كمبادرة رائعة من مجلس شباب المنطقة الشرقية، وفكرة فريدة ومميزة في مجال ريادة الأعمال، وتأهيل وتمكين الشباب لقيادات المستقبل، إضافة إلى أننا لا نعمل على أفكار ونظريات مجردة فقط، بل لدى كل شاب وشابة في هذا البرنامج نسخة تُحاكي الواقع نعيش من خلالها أنواع المعلومات والبيانات التي يتم عرضها على أي منشأة، ونحاول من خلالها اتخاذ أنواع القرارات التي يحتاجها من يقومون بهذه الأدوار لتنمية أداء المنشأة وتطويرها في مختلف القطاعات.
وقال نائب الرئيس التنفيذي لمجلس شباب المنطقة الشرقية لقطاع التنمية المجتمعية إبراهيم الضحيان: إننا نحرص دائمًا في مجلس شباب المنطقة الشرقية على بناء منظومة عمل متكاملة تهدف إلى استقطاب المؤسسات والجهات الرائدة في بناء مشاريع فاعلة، تساهم في تسريع عجلة التطور ومواكبة الاحتياج؛ تزامنًا مع تحقيق تطلعات الشباب، كما نحرص على إبراز جهود الشباب والشابات وتمكينهم في كل المجالات تحقيقًا لاستراتيجية المجلس ٢٠٢٥.
وقال عضو مجلس شباب المنطقة الشرقية عبدالعزيز العوض: سعدت بحضور المخيم التدريبي للرؤساء التنفيذيين الذي أقامه مجلس شباب المنطقة الشرقية بالتعاون مع عدة جهات والمقدم لنخبة من شباب المنطقة من مختلف القطاعات.
ويحرص مجلس شباب المنطقة الشرقية على تعزير الحوار الإيجابي، الذي يهدف إلى نقل التجارب وبناء العلاقات من خلال برنامج "دروازة"؛ حيث استهدف البرنامج في المرحلة الأولى أكثر من ٣٨٠٠ شاب وشابة في ٦ محافظات، كما استقطب البرنامج صانعي القرار والمؤثرين، وفتح آفاق الحوار مع المهتمين من الشباب؛ مما يساهم في بناء رؤية شاملة لتطلعات الشباب في المنطقة.
وكانت إحدى أهداف المخيم، صقل وتعزيز القدرات الشبابية في مجال القيادة والإدارة التنفيذية وتهيئتها لبيئة الأعمال؛ من خلال ورش عمل وندوات نوعية واستشارات، والتي بدورها تساهم بشكل مباشر في تحقيق رفع المخرجات المهارية والمعرفة الوطنية لفئة الشباب، في إطارٍ يتوافق مع أهداف رؤية المملكة 2030 في القطاع الشبابي.
يُذكر أن مجلس شباب المنطقة الشرقية يواصل أداء رسالته الطموحة في كل المحافظات، بتمكين شباب المنطقة عبر ثلاث غايات رئيسية؛ هي: (مواطنة أجيال، وتنافسية قيادات، وإنتاجية كيانات)، ويقوم على تقديم مبادرات نوعية لشباب المنطقة بما يتلاءم مع طموحاتهم ويتواءم مع أحدث المعايير والمتغيرات في قطاع تنمية الشباب وفقًا لرؤية المملكة 2030.