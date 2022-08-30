مجلس شباب الشرقية يستهدف ويمكّن أكثر من 27 ألف شاب وشابة بكل المجالات

"حسن الحاجي" أحد مستفيدي برنامج إعداد القيادات الشابة "CEO Boot Camp" قال: إن هذا البرنامج يأتي كمبادرة رائعة من مجلس شباب المنطقة الشرقية، وفكرة فريدة ومميزة في مجال ريادة الأعمال، وتأهيل وتمكين الشباب لقيادات المستقبل، إضافة إلى أننا لا نعمل على أفكار ونظريات مجردة فقط، بل لدى كل شاب وشابة في هذا البرنامج نسخة تُحاكي الواقع نعيش من خلالها أنواع المعلومات والبيانات التي يتم عرضها على أي منشأة، ونحاول من خلالها اتخاذ أنواع القرارات التي يحتاجها من يقومون بهذه الأدوار لتنمية أداء المنشأة وتطويرها في مختلف القطاعات.