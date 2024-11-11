NHC تكشف هويتها الجديدة تحت شعار "حياة نبنيها"

أعلن الرئيس التنفيذي لـ NHC الأستاذ محمد بن صالح البطي، عن تدشين الهوية الجديدة للشركة خلال افتتاح معرض سيتي سكيب، مؤكدًا أن الشركة ستواصل العمل على تحقيق مستهدفاتها الطموحة وفق استراتيجيتها التي تقدم دورًا محوريًا في تقديم وجهات عمرانية متكاملة تتيح للسكان والزوار حياةً أفضل، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وأوضح البطي أن الهوية الجديدة تجسد التزام NHC بمعايير متجددة للجودة والابتكار، حيث تسعى الشركة لتطوير بنية تحتية مستدامة لوجهات نابضة بالحياة وفضاءات عمرانية رحبة تشكل أسلوبًا جديدًا للعيش. وفي هذا السياق، تأتي الرسالة الرئيسية للهوية الجديدة تحت شعار “نرتقي بالحياة”، الذي يعكس تطلعات الشركة نحو توفير فرص معيشية فريدة تسهم في رفع معايير الحياة اليومية.
وتركز الهوية الجديدة على “تحقيق تجربة معيشية غنية” من خلال التخطيط المدروس وتوفير الخدمات والمرافق الأساسية في أماكن قريبة وعلى بعد خطوات بسيطة، مثل مراكز التسوق والمساحات الخضراء والمسارات المتصلة، لتمكين السكان من الوصول إلى احتياجاتهم بسهولة، مما يعزز نمط الحياة ويزيد من تنوع الخيارات اليومية المتاحة.
وتتسم هوية العلامة التجارية بثلاث خصائص رئيسية تعبّر عن قيم الشركة الأساسية، وهي “الطموح، والشمولية، والموثوقية”، التي تضع الوطنية للإسكان في مكانة تعزز من تطلعاتها المستقبلية لبناء مجتمعات شاملة تحتضن كافة شرائح المجتمع، مع الحفاظ على الركائز الأساسية للشركة التي عملت بها وما زالت تعمل عليها.
وتتميز وجهات NHC بمعايير عالية توفر حياة سلسة من منطلق حرصها على تنمية وجهات عمرانية ينعم فيها الأفراد والعائلات بمقومات جودة الحياة والمسطحات الخضراء، مُحدثة نقلة نوعية ترتقي بتجربتهم وتحول الطموحات إلى واقع ملموس من خلال خيارات مختلفة تلبي جميع الرغبات.
يذكر أن NHC تواصل قيادة القطاع العقاري على كافة الأصعدة بكونها أكبر مطور في منطقة الخليج العربي، وتُعزز من خلال إطلاق هويتها الجديدة رسالتها لتكون الرائدة في تطوير مشاريع عمرانية تعزز ازدهار المجتمعات، وفق معايير عالية للجودة وبناء وتأمين سلاسل توريد متينة، إلى جانب العمل على “تحسين تجربة الحياة اليومية” للسكان، حيث تتطلع إلى تقديم مشاريع متميزة تلبي التطلعات وتحقق الاستثمار طويل الأمد لهم ولأسرهم.