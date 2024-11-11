NHC تكشف هويتها الجديدة تحت شعار "حياة نبنيها"

وتتسم هوية العلامة التجارية بثلاث خصائص رئيسية تعبّر عن قيم الشركة الأساسية، وهي “الطموح، والشمولية، والموثوقية”، التي تضع الوطنية للإسكان في مكانة تعزز من تطلعاتها المستقبلية لبناء مجتمعات شاملة تحتضن كافة شرائح المجتمع، مع الحفاظ على الركائز الأساسية للشركة التي عملت بها وما زالت تعمل عليها.