مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر يُنهي معاناة أربعيني من تشوّه خلقي نادر بالعين ويُعيد له كفاءة النظر 100%

وقال الدكتور العثمان: إنه تمّ إخضاع المريض لعدد من الفحوصات الدقيقة، والتي شملت: تخطيط الشبكية "ERG"، والتصوير الطبقي للأعصاب "OCT"، بالإضافة إلى تخطيط القرنية الطبوغرافي. وقد كشفت النتائج عن وجود تقعُّر في مؤخرة العين اليسار "Staphyloma" ناتج عن التشوه الخلقي؛ وهو الأمر الذي يفسّر حدوث تلك الانفصالات المتكرره بالشبكية، بالإضافة إلى أن نسبة قصر النظر عالية جدًّا وبلغت "– 15" درجة، وأيضًا مستوى النظر الكلي بها لا يتجاوز الــ10% مع صعوبة شديدة في تمييز الأشياء عن بُعد، خاصة مع وجود الماء الأبيض، كما أبانت النتائج أن العين اليمنى وصلت نسبة قصر النظر بها إلى مستوى "-7".