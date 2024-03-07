بالصور.. "تعليم جازان" يختتم فعاليات الأسبوع الوطني للموهبة والإبداع 2024

اختتمت مدارسُ الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان فعالياتِ وبرامج الأسبوع الوطني للموهبة والإبداع 2024، واليوم الخليجي للموهبة والإبداع، والتي استهدفت الطلاب والطالبات ومديري ومديرات المدارس والمعلمين والمعلمات، وجميع منسوبي ومنسوبات التعليم وفئات المجتمع من أولياء الأمور، وكافة الفئات المستهدفة.
وأوضحت الإدارة أن المدارس نفذت العديد من الفعاليات والأنشطة التي شملت مسابقات إبداعية ودورات وورشًا تدريبية ومنشورات توعوية وإذاعة مدرسية، ومرسمًا حرًّا، ومعارض لمشاريع ومنتجات الطلبة الموهوبين لنشر ثقافة الموهبة والإبداع، وتفعيل دور الشراكات المجتمعية لدعم الموهبة والإبداع.
كما نفّذت إدارةُ تنمية القدرات قسم الموهوبين بالتعاون مع معهد اللغة الإنجليزية ومركز الابتكار بجامعة جازان؛ برامجَ وورشًا تدريبية ورحلات علمية لدعم مشاريع الطلبة الموهوبين الابتكارية وبحوثهم العلمية، وتقييم مهارات اللغة الإنجليزية لديهم، وتوفير مؤشرات للقبول الأكاديمي والدولي للطلبة في الجامعات والكليات.
إضافة إلى ذلك تمّ تنظيم زيارات تبادلية ورحلات علمية لتبادل الخبرات والثقافات بين طلبة المدارس؛ سعيًا لإثراء تجربة الطلبة التعليمية وتعزيز فهمهم للتنوع الثقافي، وتعزيز مهارات التواصل والتعاون فيما بينهم.