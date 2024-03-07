بالصور.. "تعليم جازان" يختتم فعاليات الأسبوع الوطني للموهبة والإبداع 2024

وأوضحت الإدارة أن المدارس نفذت العديد من الفعاليات والأنشطة التي شملت مسابقات إبداعية ودورات وورشًا تدريبية ومنشورات توعوية وإذاعة مدرسية، ومرسمًا حرًّا، ومعارض لمشاريع ومنتجات الطلبة الموهوبين لنشر ثقافة الموهبة والإبداع، وتفعيل دور الشراكات المجتمعية لدعم الموهبة والإبداع.