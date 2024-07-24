"الخريجي" يشارك في الاجتماع التشاوري الثاني حول تعزيز تنسيق مبادرات وجهود السلام في السودان

شارك نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، أمس الأربعاء، في الاجتماع التشاوري الثاني حول تعزيز تنسيق مبادرات وجهود السلام في السودان، وذلك في جمهورية جيبوتي.
وتفصيلاً..ألقى "الخريجي"، كلمةً شدد فيها على استمرار المملكة بجهودها لحل الأزمة السودانية وترحيبها وانفتاحها على الجهود والمبادرات الدولية الرامية إلى تحقيق السلام في السودان الشقيق.
وأضاف نائب وزير الخارجية : "منذ بداية الأزمة، وانطلاقًا من الشراكة الوثيقة مع الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة بدأت المحادثات بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في (جدة 1) بتيسير من المملكة والولايات المتحدة ونتج عنها إعلان جدة (الموقع بتاريخ 11 مايو 2023م) للالتزام بحماية المدنيين وما نص عليه من بنود، واستؤنفت (جدة 2) بمشاركة ممثل مشترك للاتحاد الإفريقي والإيجاد أخذًا في الاعتبار تقدير المملكة لمبدأ الحلول الإفريقية، وذلك بالإضافة إلى استمرار التعاون السعودي الأمريكي الوثيق في حث الطرفين للتوصل إلى حل للأزمة السودانية يبدأ بوقف لإطلاق النار وإنهاء الصراع القائم في السودان".
وجدد حرص المملكة على عودة الأمن والاستقرار للسودان وحث الأطراف السودانية على تغليب الحكمة وضبط النفس، وإبداء المرونة والتجاوب مع المبادرات الإيجابية والإنسانية.
حضر الاجتماع، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية السودان علي جعفر، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية جيبوتي فيصل القباني.
كما التقى "الخريجي"، أمس الأربعاء، المبعوث الأمريكي الخاص للسودان السيد توم بيرييلو، وذلك على هامش الاجتماع التشاوري الثاني حول تعزيز تنسيق مبادرات وجهود السلام في السودان في جمهورية جيبوتي.
وجرى خلال اللقاء، استعراض مستجدات الأوضاع في السودان، وبحث سبل التعاون الثنائي، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
فيما التقى "الخريجي"، مبعوثة الاتحاد الأوروبي للقرن الإفريقي آنيت ويبر، أمس الأربعاء، وذلك على هامش الاجتماع التشاوري الثاني حول تعزيز تنسيق مبادرات وجهود السلام في السودان في جمهورية جيبوتي.
وجرى خلال اللقاء، استعراض التعاون المشترك بين المملكة والاتحاد الأوروبي فيما يخص الشأن الإفريقي، بالإضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك والجهود المبذولة بشأنها.
كما التقى نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، أمس الأربعاء، سفير وزارة الخارجية الصينية المكلف بالشرق الأوسط السيد لو جيان، وذلك على هامش الاجتماع التشاوري الثاني حول تعزيز تنسيق مبادرات وجهود السلام في السودان في جمهورية جيبوتي.
وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، بالإضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك والجهود المبذولة بشأنها.
حضر اللقاء، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية جيبوتي فيصل القباني.
كما التقى نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، نائب وزير الخارجية والهجرة بجمهورية مصر العربية السفير أبو بكر محمد حنفي، أمس الأربعاء، وذلك على هامش الاجتماع التشاوري الثاني حول تعزيز تنسيق مبادرات وجهود السلام في السودان في جمهورية جيبوتي.
وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وتطوير التعاون الثنائي في المجالات كافة، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
حضر اللقاء، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية السودان علي جعفر، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية جيبوتي فيصل القباني.