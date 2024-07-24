"الخريجي" يشارك في الاجتماع التشاوري الثاني حول تعزيز تنسيق مبادرات وجهود السلام في السودان

وأضاف نائب وزير الخارجية : "منذ بداية الأزمة، وانطلاقًا من الشراكة الوثيقة مع الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة بدأت المحادثات بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في (جدة 1) بتيسير من المملكة والولايات المتحدة ونتج عنها إعلان جدة (الموقع بتاريخ 11 مايو 2023م) للالتزام بحماية المدنيين وما نص عليه من بنود، واستؤنفت (جدة 2) بمشاركة ممثل مشترك للاتحاد الإفريقي والإيجاد أخذًا في الاعتبار تقدير المملكة لمبدأ الحلول الإفريقية، وذلك بالإضافة إلى استمرار التعاون السعودي الأمريكي الوثيق في حث الطرفين للتوصل إلى حل للأزمة السودانية يبدأ بوقف لإطلاق النار وإنهاء الصراع القائم في السودان".