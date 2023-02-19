النظام الصوتي بالمسجد الحرام.. 7 آلاف سماعة و120 مهندساً وفنياً لتشغيل أحد أكبر أنظمة الصوت بالعالم

يحظى المسجد الحرام باهتمام بالغ وعناية دائمة وعمل مستمر على مدار الساعة، وجهود مميزة وخدمات راقية، تقدمها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي للبيت العتيق وقاصديه، من معتمرين وزائرين، وهو ما تجلى في النظام الصوتي في المسجد الحرام الذي يعد من أكبر وأضخم أنظمة الصوت على مستوى العالم، حيث يعمل بلواقط متطورة وحساسية تتناسب مع احتياج المكان باستخدام أجهزة حديثة تتم إدارتها بواسطة متخصصين مدربين لنقل الإشارة الصوتية عبر تلك المنظومة للمتلقين من قاصدي البيت الحرام في وضوح وعذوبة تامة.
وتحدث مدير إدارة الأعمال الإلكترونية بالمسجد الحرام المهندس سعيد بن خلف العمري لوكالة الاتصال والشؤون الإعلامية بالمسجد الحرام قائلاً: إن النظام الصوتي يعمل على جودة الأذان والإقامة والفروض الخمسة بأكثر من (120) مهندساً وفنياً بشكل دائم قبيل كل صلاة، لتغذية شبكة الصوت المكونة مما يزيد عن (7000 سماعة)، داخل المسجد الحرام وساحاته والتوسعات الجديدة، والطرقات المحيطة، كما تشرف الإدارة العامة للتشغيل والصيانة بالمسجد الحرام ممثلة في إدارة الأعمال الإلكترونية على موقعين لتشغيل الأنظمة الصوتية، ترتبط في غرفة التحكم الرئيسة بالتوسعة السعودية الثانية أو الفرعية بالمكبرية الجديدة بمنطقة المسعى، كما يتم التقاط الصوت من خلال لواقط بحساسية متطورة تلتقط أصوات المؤذنين وأئمة الحرم المكي الشريف وفق توازن صوتي يتم العمل عليه بشكل يومي لضمان جودة الصوت في مختلف أرجاء الحرم المكي الشريف.
وأضاف: من داخل غرف التحكم يتم عمل توازن الصوت بشكل لا يزعج المصلين ويصل إلى كل أرجاء المسجد الحرام والساحات المحيطة ويشترك في هذا النظام الصوتي مع أنظمة النقل المباشر للتلفزيونات والمحطات الإعلامية، والذي يتم من غرف للتحكم ترتبط بوحدة الأنظمة الصوتية الرئيسة، كما يقوم عدد من مهندسي الصيانة على مدار الساعة بوضع ميكرفونات احتياطية لمصدر الصوت تعمل حال وجود عطل بشكل تلقائي ويتم تشغيلها من غرفة التحكم الرئيسة أو الفرعية، أما صحن المطاف فيتم عمل توازن للصوت بداخله عن طريق السماعات المحيطة به.
واختتم قائلاً بأن هذه الأعمال تأتي إنفاذاً لتوجيهات معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس وبمتابعة مستمرة من مساعد الرئيس العام لشؤون مجمع الملك عبدالعزيز لصناعة كسوة الكعبة المشرفة والشؤون الهندسية والفنية والتشغيلية المهندس سلطان بن عاطي القرشي ووكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والتشغيلية والصيانة المهندس فارس بن مفوز الصاعدي وفقاً لتطلعات قيادتنا الرشيدة -حفظها الله - ومواكبة لرؤية المملكة العربية السعودية في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.