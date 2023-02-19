النظام الصوتي بالمسجد الحرام.. 7 آلاف سماعة و120 مهندساً وفنياً لتشغيل أحد أكبر أنظمة الصوت بالعالم

وتحدث مدير إدارة الأعمال الإلكترونية بالمسجد الحرام المهندس سعيد بن خلف العمري لوكالة الاتصال والشؤون الإعلامية بالمسجد الحرام قائلاً: إن النظام الصوتي يعمل على جودة الأذان والإقامة والفروض الخمسة بأكثر من (120) مهندساً وفنياً بشكل دائم قبيل كل صلاة، لتغذية شبكة الصوت المكونة مما يزيد عن (7000 سماعة)، داخل المسجد الحرام وساحاته والتوسعات الجديدة، والطرقات المحيطة، كما تشرف الإدارة العامة للتشغيل والصيانة بالمسجد الحرام ممثلة في إدارة الأعمال الإلكترونية على موقعين لتشغيل الأنظمة الصوتية، ترتبط في غرفة التحكم الرئيسة بالتوسعة السعودية الثانية أو الفرعية بالمكبرية الجديدة بمنطقة المسعى، كما يتم التقاط الصوت من خلال لواقط بحساسية متطورة تلتقط أصوات المؤذنين وأئمة الحرم المكي الشريف وفق توازن صوتي يتم العمل عليه بشكل يومي لضمان جودة الصوت في مختلف أرجاء الحرم المكي الشريف.