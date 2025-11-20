رئيس جامعة الأمير محمد بن فهد: 87% من خريجينا التحقوا بسوق العمل

أكد رئيس جامعة الأمير محمد بن فهد، الدكتور عيسى بن حسن الأنصاري، أن عدد خريجي الجامعة منذ تأسيسها بلغ 8,988 خريجًا وخريجة، التحق منهم 7,557 بسوق العمل في مختلف القطاعات، بنسبة توظيف وصلت إلى 87% من الخريجين السعوديين، وهو ما يعكس – بحسب الأنصاري – جودة مخرجات الجامعة وكفاءة مناهجها ومواءمتها لاحتياجات سوق العمل.
وأوضح الدكتور الأنصاري أن احتفال الجامعة هذا العام مثّل تتويجًا لمسيرة طويلة من الجهود العلمية والتعليمية، التي أسهمت في إعداد جيل متمكن من المعرفة والمهارات، ومهيأ للانضمام إلى سوق العمل والمشاركة في مشاريع التنمية الوطنية الطموحة، التي تشهدها المملكة في ظل مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وأضاف أن عدد خريجي دفعة هذا العام بلغ 478 طالبًا في مختلف التخصصات، مؤكدًا أن هذه الدفعة تُعد امتدادًا لمسيرة الجامعة في تخريج كفاءات وطنية قادرة على الإسهام الفاعل في بناء المستقبل. وأشار إلى أن الجامعة ماضية في تنفيذ استراتيجياتها التطويرية، الهادفة إلى تعزيز جودة التعليم والبحث العلمي والابتكار، إضافة إلى توسيع شراكاتها المحلية والدولية لتمكين طلابها من اكتساب مهارات عالمية تعزز تنافسيتهم.
ولم يفت الدكتور الأنصاري أن يستحضر بامتنان كبير الدور المؤسس لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز – رحمه الله – الذي وضع اللبنة الأولى للجامعة برؤية طموحة تقوم على الدمج بين التعليم والمعرفة وخدمة الإنسان، مؤكدًا أن أثره العلمي والإنساني ما يزال حاضرًا في كل إنجاز يحققه هذا الصرح التعليمي. وأضاف أن احتفال التخريج يمثل وفاءً لمسيرته وتخليدًا لرؤيته التي أرادها منارة للعلم والريادة.
وفي ختام تصريحه، أعرب رئيس الجامعة عن اعتزازه بما تحقق من إنجازات أكاديمية وبحثية وتنموية خلال السنوات الماضية، مؤكدًا أن الجامعة مستمرة في تعزيز مكانتها كمؤسسة تعليمية رائدة، تواكب التحولات الوطنية والعالمية، وتستثمر طاقات الشباب لخدمة مستقبل الوطن.
يُذكر أن الجامعة احتفلت مساء الثلاثاء الماضي بتخريج 478 طالبًا في مختلف التخصصات، وذلك برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية، وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء ورئيس مجلس أمناء الجامعة.