رئيس جامعة الأمير محمد بن فهد: 87% من خريجينا التحقوا بسوق العمل

وأضاف أن عدد خريجي دفعة هذا العام بلغ 478 طالبًا في مختلف التخصصات، مؤكدًا أن هذه الدفعة تُعد امتدادًا لمسيرة الجامعة في تخريج كفاءات وطنية قادرة على الإسهام الفاعل في بناء المستقبل. وأشار إلى أن الجامعة ماضية في تنفيذ استراتيجياتها التطويرية، الهادفة إلى تعزيز جودة التعليم والبحث العلمي والابتكار، إضافة إلى توسيع شراكاتها المحلية والدولية لتمكين طلابها من اكتساب مهارات عالمية تعزز تنافسيتهم.