مستشفى سليمان الحبيب يفتتح غدًا فعاليات المؤتمر العالمي الثاني للسكري

وقال الدكتور سعيد خضر استشاري الغدد الصماء والسكري، ورئيس اللجنة المنظمة: إن هذا المؤتمر يستهدف أطباء الغدد الصماء والسكري والكوادر التمريضية؛ مشيرًا في الوقت نفسه إلى أهمية هذا المؤتمر؛ لا سيما وأنه سيشهد نقلةً نوعية على مختلف الأصعدة، من حيث عدد الخبرات الدولية والمحلية المشاركة فيه، بالإضافة إلى التجارب المهمة المقدمة من خلاله، وهو يمثل فرصة كبرى لنقل الخبرات والتجارب النوعية للأطباء والممارسين المتوقع مشاركتهم في المؤتمر.