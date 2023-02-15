مستشفى سليمان الحبيب يفتتح غدًا فعاليات المؤتمر العالمي الثاني للسكري

تنطلق غدًا فعاليات المؤتمر العالمي الثاني للسكري، تحت شعار "أعباء ومضاعفات مرض السكري"، الذي ينظّمه مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالتخصصي على مدار ثلاثة أيام من المحاضرات العلمية التفاعلية وورش العمل التطبيقية المعتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
هذا وقد أكملت اللجنة العلمية المنظمة كافة استعداداتها النهائية لهذا المؤتمر الهام، الذي يشارك به 35 متحدثًا من الأطباء العالميين المتخصصين في السكري من خارج وداخل المملكة، ليقدموا من خلاله ما يزيد على 30 محاضرة وحلقات نقاشية وورش عمل.
وقال الدكتور سعيد خضر استشاري الغدد الصماء والسكري، ورئيس اللجنة المنظمة: إن هذا المؤتمر يستهدف أطباء الغدد الصماء والسكري والكوادر التمريضية؛ مشيرًا في الوقت نفسه إلى أهمية هذا المؤتمر؛ لا سيما وأنه سيشهد نقلةً نوعية على مختلف الأصعدة، من حيث عدد الخبرات الدولية والمحلية المشاركة فيه، بالإضافة إلى التجارب المهمة المقدمة من خلاله، وهو يمثل فرصة كبرى لنقل الخبرات والتجارب النوعية للأطباء والممارسين المتوقع مشاركتهم في المؤتمر.
وأضاف د.خضر أن المؤتمر يستعرض آخر المستجدات والأبحاث في طب السكري، وحزمة من قضايا التخصص المختارة بعناية، من خلال فعالياته المتنوعة؛ وذلك لتحديث المعرفة لدى المشاركين عن مرض السكري والارتباط الوثيق بين السمنة والسكري، بجانب التركيز على علاقة السكري بأمراض القلب والشرايين والكلى والكوليسترول، إضافة إلى التطرق إلى كافة أنواع السكري منها الأول والثاني، وأهمية استخدام مضخة الأنسولين للمصابين، وكذلك القدم السكرية وسكري الحمل ومضاعفات المرض مثل اعتلال الأعصاب واعتلال شبكية العين وأمراض الكلى، وسبل الارتقاء بمستوى العناية الطبية الفائقة لمرض السكري.
الجدير بالذكر أن المؤتمر يصاحبه معرضٌ يشارك فيه عدد من كبرى الشـركات الطبية العالمية المتخصصة في أجهزة وعلاجات مرض السكري.