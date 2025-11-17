برعاية وزير البلديات والإسكان.. NHC توقّع اتفاقية تطوير عقاري مع شركة "إيملاك كونوت Emlak Konut" التركية لتطوير أراضٍ مخصصة بوجهة بوابة مكة

ومثّل الاتفاقية كل من الأستاذ محمد البطي الرئيس التنفيذي لـNHC، والأستاذ ياسر يلماز الرئيس التنفيذي في شركة إيملاك كونوت Emlak konut، حيث تهدف الاتفاقية إلى تطوير مساحات مخصصة تبلغ 255 ألف متر مربع في وجهة بوابة مكة، من خلال تنفيذ أكثر من 1000 فيلا سكنية وفق أعلى معايير الجودة والتصميم العمراني الحديث.