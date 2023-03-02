كلية الملك فهد الأمنية تنفذ المشروع السنوي للسير الطويل

نفذت كلية الملك فهد الأمنية اليوم, المشروع السنوي للسير الطويل، الذي يعد أحد المشاريع السنوية، وذلك داخل حرم الكلية لمسافة 12 كم, بمشاركة مدير عام الكلية اللواء الدكتور علي بن عبدالرحمن الدعيج, ومنسوبي الكلية (العسكريين) وطلبتها من القسم المتوسط والقسم النهائي من برنامج بكالوريوس العلوم الأمنية، ودورة الضباط الجامعيين52.