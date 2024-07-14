"السجل العقاري" يوقع 3 اتفاقيات لتمكين شركات التكنولوجيا العقارية

وبيّن السليمان؛ أن إتاحة البيانات لشركات التكنولوجيا العقارية ستكون لها أثر كبير في تنمية وتطوير القطاع العقاري، من خلال تقديم خدمات تشمل تحليل السوق وتوقعات الأسعار لفهم اتجاهات السوق، إضافة إلى تقييم العقارات من خلال مقارنة الصفقات العقارية للعقارات المشابهة، كما يمكن الاستفادة من البيانات في تطوير منتجات وخدمات جديدة بناءً على الاحتياجات المكتشفة من تحليل البيانات، وتقديم حلول مبتكرة في قطاع العقارات.