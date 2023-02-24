دعمًا للروهينجا.. مندوب المملكة بـ"التعاون الإسلامي" يستقبل مبعوثةَ ميانمار الأممية

وأكد "السحيباني"، خلال اللقاء، أنّ المملكة تعدّ من الدول الرائدة في مجال العمل الإنساني وتقديم العون للمتضرِّرين في مختلف دول العالم بشكل عام، مشيرًا إلى أن المملكة قدَّمت مساعدات إنسانية وتنموية للعديد من الدول من خلال جهات عدة؛ أبرزها مركز الملك سلمان للإغاثة، والصندوق السعودي للتنمية؛ وهو الأمر الذي يؤكّد اهتمام المملكة بأوضاع اللاجئين الروهينجا منذ أن استقبلت أول لاجئ منهم في خمسينيات القرن العشرين؛ استشعارًا لواجبها الإنساني تجاههم في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يمرّون بها.