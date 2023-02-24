دعمًا للروهينجا.. مندوب المملكة بـ"التعاون الإسلامي" يستقبل مبعوثةَ ميانمار الأممية

استقبل المندوب السعودي الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي، الدكتور صالح بن حمد السحيباني، بمكتبه في مقر المندوبية بفرع وزارة الخارجية بمنطقة مكة المكرمة في محافظة جدة؛ المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة إلى ميانمار، نولين هايزر.
وجرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول تخفيف معاناة اللاجئين الروهينجا، وجهود المملكة الإنسانية في هذا الشأن، والتي تؤكِّد دائمًا على موقفها الثابت في دعم شعب الروهينجا؛ حيث يعدّ امتدادًا للمشاريع المقدَّمة لهم في مختلف القطاعات الصحية والغذائية والإيوائية، بالإضافة إلى ضمان سلامتهم وأمنهم، والاعتراف بحقوقهم الأساسية، بما في ذلك الحقّ في المواطنة الكاملة، وتوفير الظروف المواتية للعودة الطوعية والآمنة والكريمة، ومنحهم كاملَ حقوق المواطنة.
وأكد "السحيباني"، خلال اللقاء، أنّ المملكة تعدّ من الدول الرائدة في مجال العمل الإنساني وتقديم العون للمتضرِّرين في مختلف دول العالم بشكل عام، مشيرًا إلى أن المملكة قدَّمت مساعدات إنسانية وتنموية للعديد من الدول من خلال جهات عدة؛ أبرزها مركز الملك سلمان للإغاثة، والصندوق السعودي للتنمية؛ وهو الأمر الذي يؤكّد اهتمام المملكة بأوضاع اللاجئين الروهينجا منذ أن استقبلت أول لاجئ منهم في خمسينيات القرن العشرين؛ استشعارًا لواجبها الإنساني تجاههم في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يمرّون بها.