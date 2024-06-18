الموسم الثاني للحج.. المدينة المنورة تتأهّب لاستقبال "المتعجلين" وسط منظومة خدمات متكاملة

تتأهّب المدينة المنورة لاستقبال طلائع وفود ضيوف الرحمن المتعجلين، الذين منّ الله تعالى عليهم بأداء فريضة الحج لهذا العام؛ وذلك لزيارة المسجد النبوي الشريف والصلاة فيه، والتشرف بالسلام على رسول الله، صلى الله عليه وسلم، وعلى صاحبيه، رضوان الله عليهما.