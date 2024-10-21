افتتاح مركز أيفي ون للعلاج الوريدي في الرياض: ريادة في تقديم الرعاية الطبية المتخصصة

في خطوة جديدة نحو تعزيز خدمات الرعاية الصحية في المملكة، تم افتتاح مركز أيفي ون للعلاج الوريدي في مدينة الرياض، ليكون الأول من نوعه في المملكة العربية السعودية والمنطقة.
يختص المركز بتقديم العلاج الوريدي المبتكر للمرضى الذين يعانون من الأمراض المزمنة، المناعة الذاتية، الأورام، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والرعاية وفقًا لمتطلبات وزارة الصحة السعودية والمعايير الدولية.
يتيح مركز أيفي ون لكل مريض الحصول على رعاية فردية متكاملة بفضل الأجنحة الخاصة التي تضمن الخصوصية الكاملة. تحتوي الأجنحة على شاشات تلفاز مع خدمات بث الأفلام والبرامج، إنترنت عالي السرعة، وكراسي مريحة صممت خصيصًا لراحة المريض ومرافقيه، مما يسهم في خلق بيئة هادئة ومريحة خلال فترة العلاج.
يقع المركز في منطقة تجارية مميزة في مدينة الرياض، ويوفر مواقف مجانية للسيارات، بالإضافة إلى مجموعة من المرافق الأخرى التي تضمن تجربة سلسة وخالية من المتاعب للمرضى والزوار.
يركز المركز بشكل أكبر على تلبية احتياجات كل مريض بشكل فردي، مما يعزز جودة الرعاية الصحية ويتيح استجابة سريعة وفعالة للحالات الطارئة. كما يلتزم المركز بتطبيق بروتوكولات الصحة العامة بدقة، بما في ذلك تعقيم المعدات الطبية والتأهب لحالات الطوارئ، وفقًا للمعايير التنظيمية وإرشادات السلامة المعمول بها.
تستفيد أيفي ون من إشراف تي في إم كابيتال للرعاية الصحية، شركة رأس المال النامي العالمية المتخصصة في سد الاحتياجات الطبية غير الملباة في الأسواق الناشئة. تتمتع تي في إم كابيتال بخبرة طويلة في قطاع الرعاية الصحية في الشرق الأوسط. سجلها حافل بتحسين جودة الرعاية الصحية، وتوسيع الوصول إليها، وجعلها ميسورة التكلفة، مع التركيز على الرعاية التخصصية خارج المستشفيات التقليدية.
علق مايكل ديفيس، رئيس أيفي ون: " نحن في أيفي ون ملتزمون بإحداث ثورة في الوصول إلى العلاج الوريدي المتخصص وتحسين حياة الأفراد الذين يعانون من حالات طويلة الأمد ومزمنة. رؤيتنا تتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الصحي الوطني."
وأضاف الدكتور يزيد السفياني، الرئيس التنفيذي التجاري لأيفي ون: "يهدف هذا المشروع إلى تقديم حلول صحية ذات جودة عالية وفعالية من حيث التكلفة، مع توفير تجربة استثنائية للمرضى. من خلال إنشاء مراكز مستقلة للعلاج الوريدي، بدءًا من الرياض، نضع الأساس للتوسع المستقبلي في جميع أنحاء المملكة خلال السنوات الثلاث المقبلة بناءً على احتياجات القطاع."
يشمل طاقم أيفي ون أطباء مؤهلين، ممرضين، وصيادلة لضمان الإشراف الطبي الشامل على عملية العلاج. يهدف المركز إلى تخفيف العبء عن المستشفيات العامة مع ضمان تقديم رعاية صحية متميزة، مما يساهم في تحسين جودة الحياة للمرضى ومرافقيهم.
يمثل افتتاح مركز أيفي ون علامة فارقة في مجال الرعاية الصحية في المنطقة، ويعكس التزامًا راسخًا براحة المرضى وتقديم خدمات طبية متخصصة على أعلى مستوى.