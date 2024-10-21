افتتاح مركز أيفي ون للعلاج الوريدي في الرياض: ريادة في تقديم الرعاية الطبية المتخصصة

وأضاف الدكتور يزيد السفياني، الرئيس التنفيذي التجاري لأيفي ون: "يهدف هذا المشروع إلى تقديم حلول صحية ذات جودة عالية وفعالية من حيث التكلفة، مع توفير تجربة استثنائية للمرضى. من خلال إنشاء مراكز مستقلة للعلاج الوريدي، بدءًا من الرياض، نضع الأساس للتوسع المستقبلي في جميع أنحاء المملكة خلال السنوات الثلاث المقبلة بناءً على احتياجات القطاع."