قسم التطوع في "بيئة مكة" يدشّن مبادرة التشجير والرسم بسوق السمك المركزي بجدة

وأضاف: هذه هي المرحلة الأولى التي تمتدّ إلى شهرين ابتداءً من شهر أكتوبر الحالي ضمن خطة التشجير التي تتبنّاها إدارة البيئة في المنطقة، وذلك بعد اختيار النباتات الملائمة مع البيئة المحلية واتباع المعايير والضوابط العلمية للتشجير. وسيكون هناك تقرير ختامي بالأرقام عند انتهاء حملة "لنكن قدوة".