قسم التطوع في "بيئة مكة" يدشّن مبادرة التشجير والرسم بسوق السمك المركزي بجدة

شارك قسم التطوع والمسؤولية المجتمعية بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمةـ ومكتب الوزارة بمحافظة جدة، بالتعاون مع سوق السمك المركزي ومع فريق وثق الإبداعي التطوعي في مبادرة "لتشجير ورسم بسوق السمك المركزي" تحت شعار "لنكن قدوة".
وقال مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس ماجد بن عبدالله الخليف: الحملة تأتي ضمن مشروع زيادة المساحات الخضراء داخل المناطق الحضرية وخارجها؛ لتعزيز المساهمة في الحفاظ على التنمية البيئية المستدامة، والتي تهدف إلى تحسين جـودة الـحـيـاة وتـنـمـيـة الـغـطـاء الـنـبـاتـي لـلإسهام في تحقيق مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء.
وأضاف: هذه هي المرحلة الأولى التي تمتدّ إلى شهرين ابتداءً من شهر أكتوبر الحالي ضمن خطة التشجير التي تتبنّاها إدارة البيئة في المنطقة، وذلك بعد اختيار النباتات الملائمة مع البيئة المحلية واتباع المعايير والضوابط العلمية للتشجير. وسيكون هناك تقرير ختامي بالأرقام عند انتهاء حملة "لنكن قدوة".
من جانبه قال مدير إدارة الأسواق والمسالخ بفرع منطقة مكة المكرمة المهندس جمعان بن علي الزهراني: عمليات التشجير انطلقت في أسواق النفع العام في جميع محافظات منطقة مكة المكرمة "أسواق الخضار والفاكهة المركزية"، والمسالخ بمحافظات منطقة مكة المكرمة. وبيَّن أن المبادرة الفنية أقيمت لمدة ثلاثة أيام من 24 إلى 26 أكتوبر، وتهدف إلى تشجير وإعادة رسم المنطقة الخارجية لسوق السمك المركزي لتحسين المشهد البصري للمواقع، وتعزيز الصورة النمطية لمباني فرع الوزارة.
بدوره بيّن مدير إدارة البيئة بفرع منطقة مكة المكرمة المهندس عبدالله الصبحي؛ أن الحملة ما زالت مستمرّة وتأتي امتدادًا لحملات التشجير السابقة، بالتعاون مع قسم التطوع والمسؤولية الاجتماعية بفرع المنطقة.
وذكر أن الوزارة أتاحت حتى الآن فرصًا تطوعية لحملة "لنكن قدوة"، والتي أطلقتْها المكاتب في جميع محافظات منطقة مكة المكرمة عبر منصة العمل التطوعي، والتي تشرف عليها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.