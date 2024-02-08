كليات التميّز تعلن تأهيل أكثر من 6500 خريج في هندسة صيانة الطائرات منذ تأسيسها

استعرضت شركة كليات التميّز، خلال تواجدها في معرض الدفاع العالمي 2024 بالرياض، إمكانياتها وقدراتها في تقديم برامج وخدمات تدريبية متميزة لجميع القطاعات، وشهد جناحها حضوراً لافتاً من المسؤولين والقيادات الأمنية والعسكرية.
وعلى هامش فعاليات المعرض، وقّعت كليات التميّز مذكرة تعاون مع هيئة تقويم التعليم والتدريب، ممثلة في المركز الوطني لتقويم واعتماد التدريب "مسار"، بهدف اعتماد الكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران بالرياض، بما يعزز من جودة برامجها التدريبية وتنافسيتها.
ووقّع الاتفاقية الرئيس التنفيذي لشركة كليات التميّز المهندس أيمن بن مصطفى آل عبدالله، والمدير التنفيذي للمركز الوطني لتقويم واعتماد التدريب الدكتور محمد الخيري.
وأكد المهندس أيمن آل عبدالله، على دور المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في حصول المنشآت التدريبية على الاعتمادات المحلية والدولية، مما يعزز الجودة والتنافسية، مشيرًا إلى أن الكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران تملك القدرات التدريبية والتجهيزات الحديثة في مجال الطيران، حيث تم تأهيل أكثر من 6500 متدرب منذ تأسيسها بنسبة توظيف تجاوزت 90% في القطاعات العسكرية والمدنية.
وأوضح أن عدد المتدربين في الكلية حالياً يصل إلى 4500 متدرب، مبينًا أن الكلية تقدم عدة تخصصات في هندسة صيانة الطائرات لهياكل ومحركات الطائرة، والميكانيكا والإلكترونيات، إضافة إلى هندسة نظم الطائرات بدون طيار في مسار الميكانيكا والإلكترونيات.
وتشكل كليات التميّز رافدًا مهمًا لتنمية رأس المال البشري في المملكة، من خلال تأهيل الكوادر الوطنية وتزويدهم بالمهارات العملية والتقنية التي تعزز من فرصهم في الحصول على وظائف مناسبة في مختلف القطاعات، خاصةً مع النمو المتسارع الذي يشهده سوق العمل.