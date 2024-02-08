كليات التميّز تعلن تأهيل أكثر من 6500 خريج في هندسة صيانة الطائرات منذ تأسيسها

وأكد المهندس أيمن آل عبدالله، على دور المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في حصول المنشآت التدريبية على الاعتمادات المحلية والدولية، مما يعزز الجودة والتنافسية، مشيرًا إلى أن الكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران تملك القدرات التدريبية والتجهيزات الحديثة في مجال الطيران، حيث تم تأهيل أكثر من 6500 متدرب منذ تأسيسها بنسبة توظيف تجاوزت 90% في القطاعات العسكرية والمدنية.