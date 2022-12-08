"هيئة كفاءة الإنفاق" تنظم ملتقى حول قرارات معالجة تعثر المشاريع الحكومية

وشملت التعديلات الجديدة تطبيق أحكام المادة (السابعة والستين) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بموجب المرسوم الملكي على الأعمال والمشتريات التي طُرحت أو أُبرمت عقودها قبل نفاذه، كما نصت المادة الثانية من القرار على تطبيق أحكام المادتين (الحادية عشرة بعد المئة) و(السابعة والعشرين بعد المئة) من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية على الأعمال والمشتريات التي طُرحت والعقود التي أُبرمت قبل نفاذ نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.