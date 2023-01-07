"العثيم للاستثمار" تُوَقّع مذكرة تفاهم وتعاون مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني

كرّمت شركة عبدالله العثيم للاستثمار، خلال ملتقى التوظيف الأول الذي أقيم ضمن فعاليات تخريج الدفعة الأولى (بكالوريوس) والدفعة الخامسة عشرة (دبلوم)، في الكلية التقنية بحفر الباطن، والذي أقيم تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن محمد بن سعد آل سعود محافظ حفر الباطن، في حضور عميد الكلية ومديري الأقسام وأعضاء هيئة التدريس وعدد من المسؤولين وأعيان المحافظة.
وفي إطار فعاليات الاحتفال، قامت شركة العثيم بتوقيع مذكرة تفاهم مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في مجال التوظيف والمشاركة في الأنشطة التي تنظمها الكلية؛ وذلك في إطار الجهود المشتركة الداعمة لتدريب وتأهيل الشباب السعودي وتمكينهم من الخبرات والمهارات المطلوبة لسوق العمل؛ تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 ومواكبة جهود الدولة في التوظيف، وإتاحة الفرصة للكوادر الوطنية للعمل في شركاتها المختلفة.
وقّع الاتفاقية من جانب شركة عبدالله العثيم الأستاذ عايد بن صالح المسعر، المدير التنفيذي لرأس المال البشري؛ فيما وقّعها من جانب المؤسسة الأستاذ أحمد بن سعد الأحمري مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني.
وأوضح الأستاذ عايد المسعر، أن المشاركة في ملتقى التوظيف الأول الذي أقيم بالكلية التقنية بمحافظة حفر الباطن والتوقيع على مذكرة التفاهم والتعاون المشترك مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني؛ يأتي في إطار الرؤية الاستراتيجية لمجموعة العثيم للاستثمار، وتعزيزًا للجهود التي تقوم بها المؤسسات والشركات الوطنية في القطاعين الحكومي والخاص مع الجامعات والكليات لتوفير المزيد من فرص التدريب والتأهيل للشباب السعودي، وإعداد جيل من الكوادر البشرية المؤهلة في مختلف المجالات والتخصصات، وتوفير الممكنات التي تساعد في تطوير المهارات المهنية ومواكبة مستجدات العصر ومتطلباته، وتحقق احتياجات التنمية المتسارعة والمتجددة.
وقال "المسعر": إن مذكرة التفاهم تهدف إلى تحقيق التعاون بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني من خلال توفير فرص التنافس الوظيفي لخريجي المؤسسة، واختيار المناسب حسب سياسة التوظيف والوظائف المتاحة بالشركة، إضافة للمشاركة في الأنشطة (الملتقيات- المنتديات- أيام المهنة- المعرض) التي تنظمها المؤسسة.