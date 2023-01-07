"العثيم للاستثمار" تُوَقّع مذكرة تفاهم وتعاون مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني

وأوضح الأستاذ عايد المسعر، أن المشاركة في ملتقى التوظيف الأول الذي أقيم بالكلية التقنية بمحافظة حفر الباطن والتوقيع على مذكرة التفاهم والتعاون المشترك مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني؛ يأتي في إطار الرؤية الاستراتيجية لمجموعة العثيم للاستثمار، وتعزيزًا للجهود التي تقوم بها المؤسسات والشركات الوطنية في القطاعين الحكومي والخاص مع الجامعات والكليات لتوفير المزيد من فرص التدريب والتأهيل للشباب السعودي، وإعداد جيل من الكوادر البشرية المؤهلة في مختلف المجالات والتخصصات، وتوفير الممكنات التي تساعد في تطوير المهارات المهنية ومواكبة مستجدات العصر ومتطلباته، وتحقق احتياجات التنمية المتسارعة والمتجددة.