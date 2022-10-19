العالمي يزيد الراجحي يتأهب لمواصلة أدائه الرفيع في رالي الأندلس من بطولة العالم

وتابع أيقونة رياضة المحركات السعودية، الراجحي: "في هذا الموسم كل شيء مختلف وجديد بالنسبة لنا في هذه البطولة الجديدة، بالإضافة إلى القوانين. قدمت سيارتنا الجديدة تويوتا هايلوكس من فئة الـ"تي1+" أداءً رائعًا وجبارًا، وما زالت المعركة "لثلاثي الصدارة" قائمة ومفتوحة لكسب النقاط الأكثر حتى نهاية المرحلة في يوم الأحد القادم. "ولله الحمد، تفوقنا بفضل الله هذا الموسم، وأتمنى من الله أن يختمها لنا بالتوفيق والسلامة".