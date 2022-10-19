العالمي يزيد الراجحي يتأهب لمواصلة أدائه الرفيع في رالي الأندلس من بطولة العالم

يتأهب السائق العالمي السعودي يزيد بن محمد الراجحي، لخوض غمار الجولة الأخيرة من بطولة العالم للراليات الصحراوية الـ"W2RC"، رالي الأندلس في نسخته الثالثة، والذي سيقام في الفترة ما بين 19 إلى 23 من شهر أكتوبر الجاري في مدينة دوس إيرمانوس في مقاطعة إشبيلية ضمن منطقة الأندلس جنوب إسبانيا.
وخلال صيف العام الجاري، تم تأجيل النسخة الثالثة من رالي الأندلس الذي كان من المقرر إجراؤه في شهر يونيو الماضي؛ بسبب موجة الحر الشديدة التي اجتاحت أوروبا وبالأخص إسبانيا؛ حيث تَسببت هذه الموجة في اندلاع الحرائق؛ وهو الأمر الذي دفع المنظّمين إلى تأجيله إلى شهر أكتوبر الجاري.
وتبدأ منافسات رالي الأندلس الذي يعتبر الجولة الأوروبية الوحيدة في روزنامة بطولة العالم للراليات الصحراوية الطويلة الـ"W2RC"، يوم الأربعاء، بمرحلة تأهيلية ليتم تحديد المراكز للانطلاق من المرحلة الأولى.
ويمثل رالي الأندلس الذي سيتخذ من "ميدان سباقات الخيل الأندلسي" مقرًّا له، رابع جولات روزنامة الـ"W2RC"، والختامية من أصل ٤ جولات؛ حيث كان رالي داكار هو جولتها الافتتاحية في شهر يناير، تلتها جولة أبو ظبي في شهر مارس، ثم رالي المغرب الذي انتهى قبل أسبوع تقريبًا.
ويُقَدر المجموع الإجمالي لمسافة نسخة هذا العام من رالي الأندلس، بـ1952 كلم؛ منها 1212 كلم مجموع مسافة المراحل الخاصة مقسمة إلى 5 مراحل انتقائية خاضعة للسرعة (مراحل حلقية)، تمر على مسارات مختلفة في أرجاء جنوب البلاد، انطلاقًا من مقاطعة إشبيلية وبالتحديد في مدينة دوس إرمانوس وهي النقطة الثابتة خلال السباق بأكمله، مرورًا بمقاطعة قادس، ومقاطعة ملقا ومقاطعة ولبة.
ويتطلع الراجحي الذي يحل في المركز الثالث في الترتيب العام المؤقت للبطولة، إلى إنهاء البطولة في المركز الثاني؛ حيث يحتل سيباستيان لوب أمامه المركز الثاني؛ لكن بفارق22 نقطة فقط.
وعبّر البطل العالمي السعودي الذي يمتلك مزيجًا رائعًا من الخبرة والمهارة، عن حماسه للفوز برالي الأندلس قائلًا: "أتطلع للفوز برالي الأندلس، فقد قدّمنا موسمًا رائعًا ونتائج ملفتة حقًّا هذا الموسم. بدايتنا كانت قوية حيث بدأنا من رالي داكار وفزت بالمركز الثالث وهي نتيجة تاريخية لسائق سعودي.
وأضاف البطل السعودي: "رالي الأندلس هو الرالي الختامي للبطولة ذات الراليات الطويلة هذا الموسم، وأريد أن أختمهما بالمراكز العليا. كفريق، نعمل بشكل جيد للغاية منذ بداية الموسم، وسنستمر في القيام بعملنا الرائع حتى المرحلة الأخيرة.
وتابع أيقونة رياضة المحركات السعودية، الراجحي: "في هذا الموسم كل شيء مختلف وجديد بالنسبة لنا في هذه البطولة الجديدة، بالإضافة إلى القوانين. قدمت سيارتنا الجديدة تويوتا هايلوكس من فئة الـ"تي1+" أداءً رائعًا وجبارًا، وما زالت المعركة "لثلاثي الصدارة" قائمة ومفتوحة لكسب النقاط الأكثر حتى نهاية المرحلة في يوم الأحد القادم. "ولله الحمد، تفوقنا بفضل الله هذا الموسم، وأتمنى من الله أن يختمها لنا بالتوفيق والسلامة".
وقال الراجحي: "أتقدم بالشكر الجزيل لشريك النجاح بفضل الله أولًا ثم بجهود جميع أعضاء شريكي الرسمي عبداللطيف جميل للسيارات؛ على دعمهم المتواصل الذي يقدمونه لي ولفريقي؛ متمنيًا من الله تحقيق المزيد من الإنجازات والبطولات العالمية".