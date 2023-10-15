جدة.. اختتام عروض عالم مارفل للعروض الحية يوم الجمعة المقبل

تختتم يوم الجمعة المقبل عروض عالم مارفل للعروض الحية ضمن تقويم فعاليات جدة 2023، والتي انطلقت فعالياتها في 27 سبتمبر الماضي بمسرح صالة مدينة الملك عبدالله الرياضية لأول مرة في السعودية.
وشهد العرض حضوراً كثيفاً من عشاق أبطال مارفل؛ لمشاهدة معركة حية مليئة بالإثارة، وحظي عرض عالم مارڤل، بتفاعل الجمهور وسط أجواء من الحماس والإثارة والتشويق والمغامرة والمتعة، من خلال العديد من الفعاليات الترفيهية والعروض الفريدة.
وقدّم العرض العالمي للزوار من أهالي جدة والسياح تجربة جديدة وفريدة من نوعها، تسودها الحركة والأكشن على غرار أعمال مارڤل، وأتاح لهم الاستمتاع بمشاهدة أشهر الأبطال الخارقين؛ مثل سبايدرمان، والرجل الحديدي، والرجل العنكبوت، وكابتن أمريكا، وأكثر من 20 شخصية أخرى، إلى جانب عروض الفيديو والتأثيرات الصوتية والبصرية المتطورة.