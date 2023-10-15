جدة.. اختتام عروض عالم مارفل للعروض الحية يوم الجمعة المقبل

وقدّم العرض العالمي للزوار من أهالي جدة والسياح تجربة جديدة وفريدة من نوعها، تسودها الحركة والأكشن على غرار أعمال مارڤل، وأتاح لهم الاستمتاع بمشاهدة أشهر الأبطال الخارقين؛ مثل سبايدرمان، والرجل الحديدي، والرجل العنكبوت، وكابتن أمريكا، وأكثر من 20 شخصية أخرى، إلى جانب عروض الفيديو والتأثيرات الصوتية والبصرية المتطورة.