40 طناً من المساعدات.. انطلاق أولى رحلات الجسر الجوي السعودي لإغاثة لبنان "فيديو"

استمراراً لما عُهد عن المملكة العربية السعودية من جهود دعمٍ وإغاثة، انطلق اليوم الأحد الجسر الجوي الإغاثي السعودي إلى لبنان، عبر أولى الطائرات المحمَّلة بالمساعدات الطبية والإغاثية والغذائية العاجلة التي ستصل إلى بيروت.
ورصدت الكاميرات، وفق فيديو لـ"الإخبارية"، مشاهد للطائرة السعودية الإغاثية الأولى إلى لبنان محمَّلة بأكثر من 40 طناً من المواد الإغاثية لدعم متضرّري الحرب في لبنان، يرافقها فريقٌ إغاثي لعمليات الإنقاذ.
يُشار إلى أن الصراع الحالي المتأزم بين إسرائيل وحزب الله، شبَّ قبل عامٍ عندما تبادل الطرفان إطلاق الصواريخ تزامناً مع حرب إسرائيل على حركة حماس وأهلها في غزة.