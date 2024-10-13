40 طناً من المساعدات.. انطلاق أولى رحلات الجسر الجوي السعودي لإغاثة لبنان "فيديو"

يُشار إلى أن الصراع الحالي المتأزم بين إسرائيل وحزب الله، شبَّ قبل عامٍ عندما تبادل الطرفان إطلاق الصواريخ تزامناً مع حرب إسرائيل على حركة حماس وأهلها في غزة.