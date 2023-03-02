"الخطوط" تدشن 4 وجهات دولية جديدة ومباشرة.. هنا تفاصيلها

يذكر أن منظومة السياحة في المملكة تستهدف الوصول إلى 100 مليون زيارة سنوياً، بحلول عام 2030، ويُعد الربط الجوي عنصرًا أساسيًا في تحقيق هذا الهدف، وتعمل إستراتيجية الهيئة العامة للسياحة على دراسة الطلب الاستهلاكي، وتحديد الأسواق المستهدفة، ويأتي إطلاق هذه الخطوط الجديدة استجابة للطلب المتزايد من المسافرين، الذين يتطلعون إلى زيارة المملكة، أو العبور من خلالها، من بكين، وبرمنغهام، وكانو، وجوهانسبرغ.