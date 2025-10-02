‏IBM توثق تجربة NHC كقصة نجاح عالمية في التحول الرقمي

وثّقت شركة IBM العالمية على موقعها الرسمي تجربة NHC كدراسة حالة متكاملة في تطوير البنية الرقمية للتكامل بين الأنظمة، ما جعلها نموذجًا بارزًا في تطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال التحول الرقمي، وذلك بهدف بناء بيئة تقنية قوية ومرنة تمكّنها من أتمتة سير العمل وتوسيع نطاق العمليات لتلبية احتياجات عملائها المتنامية.
وكشفت الدراسة أن NHC نجحت في تحقيق نتائج ملموسة، من أبرزها تنفيذ أكثر من 700 خدمة ربط بين الأنظمة، ما أسهم في خفض زمن الاستجابة بنسبة 23%، إضافة إلى تقليص فترة إطلاق الخدمات الجديدة بنسبة 40%. بما يعكس كفاءة البنية التقنية المتطورة التي تبنتها الشركة، وقدرتها على تسريع الابتكار وتعزيز الكفاءة التشغيلية.
وأشار أ. عصام الحقباني المدير العام لتقنية المعلومات في NHC، أن هذا الإنجاز خطوة محورية لتطوير منتجات رقمية مبتكرة تقدِّم تجربة استثنائية للعملاء وتدعم اتخاذ القرارات القائمة على البيانات وتعزز مكانة لشركة كأكبر مطور عقاري في الشرق الأوسط.
الجدير بالذكر أن هذا الإنجاز العالمي يؤكد ريادة NHC في توظيف أحدث التقنيات لخدمة قطاع التطوير العقاري، والتزامها في ابتكار حلول عمرانية مستدامة، وتعزيز جودة الحياة، والإسهام في بناء مستقبل حضري متجدد يواكب تطلعات المجتمع ويحقق الأهداف الاستراتيجية للمملكة عبر مشاريع تجسد رؤيتها في تطوير وجهات عمرانية متكاملة ضمن بيئات صحية مستدامة، كرائد إقليمي وأحد أبرز الممكنين لقطاع التطوير العقاري في المملكة والمنطقة على أرض الواقع.