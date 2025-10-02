‏IBM توثق تجربة NHC كقصة نجاح عالمية في التحول الرقمي

الجدير بالذكر أن هذا الإنجاز العالمي يؤكد ريادة NHC في توظيف أحدث التقنيات لخدمة قطاع التطوير العقاري، والتزامها في ابتكار حلول عمرانية مستدامة، وتعزيز جودة الحياة، والإسهام في بناء مستقبل حضري متجدد يواكب تطلعات المجتمع ويحقق الأهداف الاستراتيجية للمملكة عبر مشاريع تجسد رؤيتها في تطوير وجهات عمرانية متكاملة ضمن بيئات صحية مستدامة، كرائد إقليمي وأحد أبرز الممكنين لقطاع التطوير العقاري في المملكة والمنطقة على أرض الواقع.